收假日國5主線回堵4公里 車流預估在傍晚疏解

2019-10-13 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／即時報導



今天是國慶連續假期最後一天，由於多數車流已經在昨天提早北返，國五預估上午10點到下午5點為北上塞車時段，但不致於塞到半夜。蘇花改隧道今天的車速約可以維持在50至60公里。

高公局在上午8點啓動國五各交流道的匝道儀控，9點30分啓動國五主線儀控。目前雪隧口主線回堵約4公里，各交流道回堵0.5至1公里。

另外截至上午9點，台9線蘇花改蘇澳往東澳方向（南下）車流量903輛，東澳往蘇澳方向（北上）2565輛，北上尖峰小時流量為每小時469輛，蘇花改隧道車速約可維持50至60公里，車流運行順暢。

公路總局四區工程處表示，昨天下午蘇花路廊北返趨勢已初步顯現，北上方向流量為每小時600至900輛並持續至下午9時左右，預估今天中午以後尚有一波北返車㓍，公路總局第四區養護工程處交控中心將持續監控，依車流狀況動態調控蘇澳、東澳及南澳號誌時制，同時宜蘭縣警察局交通隊及蘇澳分局也全力配合交通疏導，維護道路暢通及用路人行車安全。

同時也提醒駕駛人，國慶連假期間蘇花路廊實施21噸以上大貨車管制，管制範圍為台9線及台9丁線蘇花路廊(蘇澳至崇德)，今天管制時段為中午12時至下午4時，雙向管制。