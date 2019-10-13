普悠瑪傷者古秀琴 用薩克斯風演奏出重生希望

2019-10-13 10:28 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北即時報導



阿美族人古秀琴（法拉罕.金密）早年喪夫，扛下先生留下來的巨大負債，身兼數份工作，努力還債。不過，去年她回到花蓮參加父親喪禮，不幸搭上致命的普悠瑪號，一場事故，差點讓她放棄人生，所幸在胡笙音樂藝術中心協助之下，重拾薩克斯風，演奏出重生希望。

古秀琴獨立養育4個孩子，每天凌晨4、5點開始送報紙、隨後進行清掃等工作。古秀琴表示，事故發生當天，她正帶著孩子要回花蓮奔喪。事故發生時，乘客彷彿是罐頭裡面的食物一樣，被人拿著用力甩動搖晃，她沒想到天旋地轉的電影情節，就發生在自己身上。一家五口受困車內，孩子拿起她的薩克斯風用力砸碎窗戶才逃離車廂。

雖然幸運保住了性命，巨大的撞擊甩力卻重傷了古秀琴的脊椎，歷經一連串的手術、復健，仍尚未完全復原，並有暈眩後遺症。古秀琴表示，她躺在院內全身動彈不得，還得包尿布時，想到未來怎麼工作、如何照顧孩子，只能無助地放聲痛哭。

由於頓失家庭生計來源，一度連醫療費用都付不出來，古秀琴的薩克斯風老師胡笙於第一時間籌措善款救急。由於受傷後無法再從事原本賴以為生的粗工，幸經長期復健恢復了吹奏薩克斯風的技能，古秀琴現在每周在台北美麗華百樂園音樂平台演出。並用架子支撐，撐起有重量的薩克斯風，完成演奏。

另在胡笙協助之下，針對古秀琴的吹奏特色，量身作曲編曲錄製演奏專輯，上個月底以素人之姿出片。第一首演奏曲目就是「普悠瑪」，呈現事故發生後的痛苦以及重生希望，胡笙表示，希望音樂可以讓她和孩子可以再度站起，迎向希望的明天。

胡笙音樂藝術中心表示，不論是認購CD專輯，活動邀約演出或任何正向方式的贊助，都是古秀琴希望之路上最大的生命動力。

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