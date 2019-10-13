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收假訂不到車票北返？高鐵宣布午晚加開2班全車自由座

2019-10-13 09:32聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

台灣高鐵 圖／聯合報系資料照片
台灣高鐵 圖／聯合報系資料照片
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高鐵公司表示，為加強服務國慶假期結束，從台南、嘉義、雲林、彰化、苗栗等地北上人潮，將於今日下午及晚間加開2班次北上各站停靠的全車自由座列車，分別自左營站、台南站發車。

高鐵公司表示，旅客若欲搭乘此2班次的商務車廂，可持自由座車票，經列車長依照座位利用狀況，補足差價後安排入座。

加班車資訊如下：

北上8816車次14:10自左營站發車，16:35抵達南港站。

北上8826車次19:22自台南站發車，21:35抵達南港站。

列車高鐵國慶
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