醫護菜台語 告知要照X光患者竟跑走了

2019-10-12 22:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北即時報導



醫病溝通一直是醫護重要的課題，醫學用語上即使用中文都可能難以講得清楚，當病患遇上不懂台語的醫護，往往鬧出不少笑話。曾有醫檢師告知長輩照X光前會倒數，但醫檢師台語不佳，國台語夾雜，話說成「阿嬤聽到三、二、一就要照（走）唷」，阿嬤不疑有他，聽到指示馬上離開，讓人哭笑不得，還有護理師協助患者在手術前移床，但一口菜台語卻將「趴過來」，卻講成「哩狼趴過來」，嚇得阿伯以為等等要動生殖器手術。

新光醫院心臟內科主任邱俊仁說，在醫病之間，因醫師不會台語鬧出太多笑話了，例如，告知服藥時間三餐飯後吃，菜台語醫師就可能讓患者解讀數十種版本。有些年輕醫師不知如何告知「藥物只需要吃半顆」，直接說成「藥愛呷一邊」，患者有聽沒有懂，一串藥只吃一部分。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海是馬來西亞華僑，從小學福建話，但馬來西亞的福建話有些口音，升主治醫師第一年後，曾到羅東支援醫療，全程以台語向患者講解泌尿道感染，只見病人一路點頭，但離開診間後卻對著護理人員捶心肝，責怪自己真的老了、耳背，醫師講國語，但他居然一句都聽不懂。

一位年輕護理人員私下表示，自己剛進入臨床時，曾鬧過笑話，告知病人當喘不過氣的時候要放輕鬆，但不會講「喘不過氣」的台語，以為是不吸氣，但國台語夾雜講成「不素鬼」，最後變成「哩不素鬼時愛放輕桑」，讓患者覺得莫名其妙。

和信醫院藥劑科主任陳昭姿說，除了醫護人員以外，藥師在解說處方箋時，也可能因為菜台語而溝通不良，該院在廿年前開始，招募藥劑師時，考題之一就是用台語講解處方箋，若是講不順，後續就會協助開課程，提高藥劑師台語能力，讓患者理解。

邱俊仁說，幾乎所有醫師都是在擔任實習醫師、住院醫師時才開始學台語，常鬧出笑話，特別是專有名詞，很多醫師念不太出來，如今醫學系廣開台語課，他樂見其成。