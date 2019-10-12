不斷更新／中颱哈吉貝襲日 13日航班異動看這裡
中颱哈吉貝今晚挾帶強風豪雨登陸日本關東地區，預計明天清晨才會出海，日本要到下午才會完全脫離暴風圈範圍。基於飛行安全，多家航空公司已宣布明天航班取消或調整起飛時間，航班異動如下：
●中華航空
CI3222／223 台北（松山）往返東京（羽田）延後起飛。
以及CI3106／107 台北（桃園）往返東京（成田）延後起飛。
●國泰航空
CX450 台北—東京延至13日上午9時10分起飛。
CX530台北—名古屋延後至13日上午8時15分起飛。
CX564台北—大阪延後至13日上午9時起飛。
CX451東京—台北延後至13日下午2時30分起飛。
CX531名古屋—台北延後至13日下午1時5分起飛。
CX565大阪—台北延後至13日下午1時50分起飛。
●長榮航空
BR108高雄—成田，延至上午9時45分起飛。
BR107成田—高雄延後至下午3時30分起飛。
BR184桃園—成田延至上午11時5分起飛。
BR183成田—桃園延至下午4時25分起飛。
BR198桃園—成田延至中午12時35分起飛。
BR197成田—桃園延至晚上6時起飛。
BR192松山—羽田延至上午10時15分起飛。
BR191羽田—松山延至下午3時30分起飛。
BR190松山—羽田延至晚上6時55分起飛。
●台灣虎航
IT216桃園—東京羽田延至晚上9時55分起飛，航班編號改為IT9216。
IT217東京羽田—桃園延至10月14日凌晨3時起飛，航班編號改為IT9217。
IT218桃園—茨城延至上午11時30分起飛。
IT219茨城—桃園延至下午5時起飛。
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