親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

中職／廖健富代打再見安 猿隊6：5搶首勝

18歲男子騎車到大埔 摔車墜15公尺橋下不治

哈吉貝影響 華航明天4台日航班延後起飛

2019-10-12 20:56聯合報 記者吳姿賢／即時報導

哈吉貝颱風影響，華航宣布明天有四個航班延後起飛，分別是CI3222／223 台北（松山）往返東京（羽田），以及CI3106／107 台北（桃園）往返東京（成田）。

華航提醒，近日欲前往搭機或接機前，隨時注意華航網站航班異動資訊；並建議可先至華航網站下載 Mobile APP 或利用行動簡訊提醒功能，查詢最新、即時資訊。

華航明天有4個台日航班延後起飛。圖／華航提供
華航明天有4個台日航班延後起飛。圖／華航提供
分享

華航哈吉貝颱風
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

一天5千台灣人衝台北101觀景台 打破國人造訪紀錄

2019-10-12 19:02

台中5測站全拉「橘色警報」 敏感族群避免戶外活動

2019-10-12 16:26

媽怨大班女兒回家作業「養小雞」 網驚呆：現在不養蠶寶寶了？

2019-10-12 20:00

明天湧現返工車潮 台1線台9線4路段壅塞

2019-10-12 16:00

不斷更新／中颱哈吉貝襲日 13日航班異動看這裡

2019-10-12 21:11

胰頭癌最常見切除、重建難度最高

2019-10-12 20:54

併用3化療藥效果佳但病患能承受者少

2019-10-12 20:53

肥胖、糖尿病、脂肪肝胰臟癌高風險因子

2019-10-12 20:49

癌王胰臟癌早期發現難 切除易復發

2019-10-12 20:49

胰臟癌手術 台大醫院數量最多

2019-10-12 20:42

胰臟癌逐年攀升60～69歲最多

2019-10-12 20:30

明天國道9地雷路段 上午10時前免收費還可避車潮

2019-10-12 19:42

不只嵐山！京都「高雄、大原」千年古寺11月迎楓紅

2019-10-12 19:17

公費疫苗11月中旬開打 預估春節後冬季流感高峰

2019-10-12 18:30

台南高雄大雨特報 慎防強降雨雷擊強陣風

2019-10-12 16:09

哈吉貝襲日！東京鬧區變空城 超商泡麵、麵包被搶光

2019-10-12 15:27

連假國3大塞車 竟是藍寶堅尼千萬超跑「拋錨了啦」

2019-10-12 15:03

影／國五紫爆！雪隧南口回堵5公里時速不到20公里

2019-10-12 14:32

哈吉貝影響日本 長榮明天9航班延後起飛

2019-10-12 13:40

全球百大綠色旅遊地 東北角、日月潭雙雙入選

2019-10-12 13:08

收假車潮今湧現 9大地雷路段看這裡

2019-10-12 12:52

國道上午3起追撞事故 最多回堵6公里

2019-10-12 12:48

哈吉貝撲日 台灣虎航宣布明天4航班延後起飛

2019-10-12 12:38

下午2時起北返車潮湧現 國5高乘載管制

2019-10-12 12:34

產醫救產醫 台大醫接生主動脈瓣狹窄嬰

2019-10-12 12:18

兒寫作業盡顯「媽媽暴行」她狂喊冤 網見內文歪樓：高風險家庭？

2019-10-12 12:00

氣象局：今明兩天基隆東半部恆春馬祖 留意長浪

2019-10-12 11:49

影／世界安寧日 民眾齊簽意願書推動安寧療護

2019-10-12 10:49

全球僅8國！他在羅馬機場享特權 開心喊：台灣的驕傲

2019-10-12 10:48

連假最塞的一天！今天國5北上堵到半夜 明天九路段同樣塞爆

2019-10-12 10:26

台鐵三橋跟南方澳大橋類似周一討論 專家建議這樣檢測

2019-10-12 09:37

子宮內膜異位造成個人和經濟損失大 卻不被重視

2019-10-12 09:18

收假完就變天！ 氣象局：這些地方周一有雨到周五

2019-10-12 08:59

各地多雲到晴日夜溫差大 赴日注意颱風動態

2019-10-12 08:33

中颱哈吉貝猛襲日本關東 今明兩天航班異動看這

2019-10-12 08:21

下午提前北返車流 國5北向建議上午出發

2019-10-12 07:02

癱瘓疑似腦中風 竟是肺癌腦轉移

2019-10-12 00:45

健康你我他／微旅行、送小物 社區教會好貼心

2019-10-12 00:42

乳癌年輕化 精準治療救生活品質

2019-10-12 00:37
看更多

熱門文章

過膩退休日子！55歲主婦拚鐵路特考 一舉圓夢

2019-10-11 21:51

收假完就變天！ 氣象局：這些地方周一有雨到周五

2019-10-12 08:59

全球僅8國！他在羅馬機場享特權 開心喊：台灣的驕傲

2019-10-12 10:48

航班大亂 中颱哈吉貝今晚登陸東京

2019-10-12 00:05

一天5千台灣人衝台北101觀景台 打破國人造訪紀錄

2019-10-12 19:02

連假國3大塞車 竟是藍寶堅尼千萬超跑「拋錨了啦」

2019-10-12 15:03

大樂透頭獎連22摃 下期頭獎上看7.2億

2019-10-11 22:02

產醫救產醫 台大醫接生主動脈瓣狹窄嬰

2019-10-12 12:18

基因檢測亂象叢生 衛福部要納管

2019-10-11 23:39

關心石虎也要關心超萌水獺 全台剩200隻...7原因害瀕絕

2019-10-12 15:22

連假最塞的一天！今天國5北上堵到半夜 明天九路段同樣塞爆

2019-10-12 10:26

百貨公司金雞母 Buffet熱戰再起

2019-10-12 13:01

每日星座運勢／處女休閒娛樂機會多　結識新的朋友

2019-10-12 00:00

影／國五紫爆！雪隧南口回堵5公里時速不到20公里

2019-10-12 14:32

「超商減肥法」必吃！即食雞胸肉清爽低脂 配沙拉更棒

2019-10-12 14:18

哈吉貝襲日！東京鬧區變空城 超商泡麵、麵包被搶光

2019-10-12 15:27

台南高雄大雨特報 慎防強降雨雷擊強陣風

2019-10-12 16:09

基因檢測遊走法律 醫師：準確度低、別白花錢

2019-10-12 00:02

中颱哈吉貝猛襲日本關東 今明兩天航班異動看這

2019-10-12 08:21

【章魚法官來說法】張瑜鳳／不能說的秘密

2019-10-12 06:00

子宮內膜異位造成個人和經濟損失大 卻不被重視

2019-10-12 09:18

楊冪鉛筆腿配FENDI Peekaboo 李聖經輕鬆搭好迷人

2019-10-12 11:06

哈吉貝影響日本 長榮明天9航班延後起飛

2019-10-12 13:40

炮打過境墾丁灰面鵟鷹 鷹迷怒：比小琉球摸海龜更惡劣

2019-10-12 18:34

精子比游泳卵子靠美貌 試管嬰兒製程揭秘

2019-10-12 17:19

下午提前北返車流 國5北向建議上午出發

2019-10-12 07:02

公費疫苗11月中旬開打 預估春節後冬季流感高峰

2019-10-12 18:30

影／台北時裝週 柯文哲偕夫人靚裝登場

2019-10-12 18:56

【生活的風景】王景新／秋柿片片

2019-10-12 06:00

明天湧現返工車潮 台1線台9線4路段壅塞

2019-10-12 16:00

胰臟癌逐年攀升60～69歲最多

2019-10-12 20:30

愛美有風險 絨毛面義乳恐致癌

2019-10-12 00:32

不只嵐山！京都「高雄、大原」千年古寺11月迎楓紅

2019-10-12 19:17

癌症遺傳諮詢師 全台僅有5名

2019-10-12 00:12

哈吉貝撲日 台灣虎航宣布明天4航班延後起飛

2019-10-12 12:38

台中5測站全拉「橘色警報」 敏感族群避免戶外活動

2019-10-12 16:26

台鐵三橋跟南方澳大橋類似周一討論 專家建議這樣檢測

2019-10-12 09:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top