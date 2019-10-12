哈吉貝影響 華航明天4台日航班延後起飛

2019-10-12 20:56 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／即時報導



受哈吉貝颱風影響，華航宣布明天有四個航班延後起飛，分別是CI3222／223 台北（松山）往返東京（羽田），以及CI3106／107 台北（桃園）往返東京（成田）。