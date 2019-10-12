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併用3化療藥效果佳但病患能承受者少

2019-10-12 20:53聯合報 記者邱宜君／台北即時報導

胰腺癌占胰臟癌八成，早期無明顯症狀、長得快、易復發轉移。國衛院癌症研究所所長陳立宗表示，確診時可以完整切除腫瘤的病人只有一到兩成，另二成到三成是局部晚期，因為侵犯到血管而不能開刀，其他六成都是已轉移出去，開刀也沒有幫助。陳

立宗表示，針對無法開刀的胰臟癌病人，過去能用的藥很少，1995年以單獨使用Gemcitabine（健擇）為標準治療。2010年以後出現更多化療組合，發現用Irinotecan、Oxaliplatin、5-Fu三種藥物組合，或是用Gemcitabine和Nab-Paclitaxel兩種藥物組合，中位數存活期都會比單獨使用Gemcitabine更好。不喜歡注射藥物的病人，也可以選擇日本研發的口服化療藥S-1。

手術患者 存活期最佳

台大醫院腫瘤醫學部主治醫師楊士弘表示，動手術的病人通常存活期最佳，但有也高達八成病人在手術後局部復發或轉移，這並非手術不徹底，而是胰臟癌細胞常在術前就轉移出去。為求周全，手術後如果病人身體狀況許可，還是建議化療，可依據身體狀況，選擇單獨使用Gemcitabine或S-1，或併用兩到三種藥物。

楊士弘指出，研究發現，不到一半病人能夠耐受三種藥物組合之七成劑量，而且有六成病人因為白血球掉得太低，需要額外打白血球增生劑以預防嚴重感染。楊士弘說，目前針對胰臟癌手術後的輔助性化療，健保僅給付5-Fu，不過術後大約有三分之一病人因為手術併發症、年老、身體狀況不佳，亦無法承受術後化療。

轉移病患 組合化療副作用大

局部晚期的病人，陳立宗表示，通常會先以上述藥物進行化療，再視腫瘤縮小程度決定要不要開刀，若能回到可開刀程度，存活期就會更長。楊士弘臨床觀察，化療後回到可開刀狀態的幸運兒，大約佔局部晚期病人的一到三成。

至於診斷時已經轉移的病人，陳立宗指出，目前可單獨使用Gemcitabine或用Irinotecan、Oxaliplatin、5-Fu三種藥物組合，以及Gemcitabine和Nab-Paclitaxel兩種藥物組合，其中三藥組合效果較佳。

不過，陳立宗提醒，三種藥物組合副作用很大，即便是體格壯碩的外國人，也只有三成受得了。楊士弘治療過的病人中，只有少數人能耐受三種藥物組合，年紀通常較輕，以六十歲以下為主。

較高價化療藥 研擬年底給付

上述局部晚期或已轉移病人所用的第一線化療藥，僅Gemcitabine、S-1、5-Fu有健保，其他均須自費。不過健保署透露，Nab-Paclitaxel有機會於今年底納入給付，可望提供已轉移的病人第一線與Gemcitabine併用。如果使用過Gemcitabine後療效不佳，且具有轉移的病人，可專案申請奈米微脂體Irinotecan製劑，此藥是由國衛院與國內八大醫學中心聯合研發，健保已給付於胰臟癌後線用藥。

陳立宗表示，相較於其他癌藥，其實胰臟癌的標準化療藥並不算貴，臨床試驗也已經很充分。台灣納入健保的腳步雖有些慢，但若年底可望給付目前價格較高之Nab-Paclitaxel，將大幅降低病人負擔。

胰臟癌除了化療，還可以做什麼？

台大醫院腫瘤醫學部主治醫師楊士弘建議，胰臟癌還是以尋求正規標準治療為優先，如有餘力可考慮基因檢測，國外文獻顯示，少部分病患屬於DNA錯配修復缺陷或微小衛星體高度不穩定性的胰臟癌，這些病患在標準治療失敗後，可嘗試免疫檢查點抑制劑治療，但目前基因檢測和該類藥物都需自費。

除上述具特殊基因缺陷的胰臟癌病人之外，免疫療法或細胞治療在治療胰臟癌的相關實證，療效皆不理想，並非標準治療，健保亦未給付。對於新療法有興趣的病人，可考慮參加臨床試驗。

楊士弘常在胰臟癌病友會演講，詳盡說明目前各種療法的差異，曾有病人當場問：「不管怎麼做，都只剩幾個月，那還要治療嗎？」現場氣氛凝重。

楊士弘說，胰臟癌病人及家屬對於治療成功的高度期待是可以理解的，但畢竟自己多年來看過術後未復發的個案，兩隻手就數得完。若身體狀況許可，除了陪伴病患一起面對這棘手病況與不佳預後，也會鼓勵病患勇於接受治療，因為醫學會持續進步，接受治療才有機會延長生命，就多一些遇見重大治療突破的可能。

楊士弘提醒，無論哪一種腫瘤，都需要病患與醫護密切配合，遵從醫囑，適時回醫院檢查治療，並妥善處理疾病的不適與治療所帶來的副作用；另一方面也必須兼顧家庭生活，和親友一起以積極態度面對。惟有醫護與家人密切合作，兼顧身心靈的全人照護，病人才會獲得最大的好處。

胰臟癌化療患者仍集中在醫學中心，前三名分別為台大、成大及北榮。
胰臟癌化療患者仍集中在醫學中心，前三名分別為台大、成大及北榮。
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胰臟癌標準化療藥並不貴，醫師表示，年底如能給付價格較高Nab-Paclitaxe...
胰臟癌標準化療藥並不貴，醫師表示，年底如能給付價格較高Nab-Paclitaxel，將可大幅降低病人負擔。
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手術健保腫瘤
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