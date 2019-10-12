肥胖、糖尿病、脂肪肝胰臟癌高風險因子

Q：胰臟癌危險因子有哪些？

胰臟癌的確切成因目前仍不明，許多研究文獻都指出，胰臟癌和糖尿病、高血糖有高度相關，顯示這個疾病可能與人體代謝能力異常相關。目前已知糖尿病、肥胖、吸菸、脂肪肝、遺傳，都是胰臟癌重要危險因子。另外，如長期飲酒而有慢性胰臟炎者，或胰臟內有水瘤者，罹患胰臟癌的危險也較高。

1.糖尿病：年過50歲 血糖飆高要留意

過去曾有研究指出，空腹血糖值與胰臟癌發生率高度相關，空腹血糖值每上升10，胰臟癌風險平均上升14%，糖友罹患胰臟癌風險比一般人高出兩倍之多。肝病學術防治基金會提醒，年過50歲忽然血糖飆高、被診斷糖尿病的人，有可能是胰臟癌引起之代謝異常，應加倍留意，詳細檢查。

2.肥胖：BMI超過30最危險

身體質量指數（BMI）超過30者，較BMI小於23者，罹癌風險增加70%；BMI超過25且運動不足者，胰臟癌風險也提高。

抽菸者罹患胰臟癌的機率增加超過50%，推估高達四分之一的胰臟癌由抽菸引起。

4.脂肪肝：罹癌機率倍增

三軍總醫院根據健保資料所進行的研究則證實，有脂肪肝的病人，罹患胰臟癌的風險會增加2.63倍；普通胰臟癌患者平均存活時間為11至12個月，但若是有脂肪肝又罹患胰臟癌的病人，平均存活時間僅5到6個月，幾乎只有一半。

5.基因遺傳：合併抽菸風險更高

中研院研究發現，超過94%的胰臟癌病人會出現KRAS基因異變，該基因突變將引起細胞分裂異常，進而生成癌細胞及腫瘤。遺傳基因導致的罹癌風險可高達一般人的30至40倍，若合併抽菸，風險更高達100倍。

另有研究指出，家族中有一位直系親屬罹患胰臟癌，家族中其他成員罹患胰臟癌風險就高出一般人4.6倍；若有兩位直系親屬有胰臟癌，家族中其他成員有的風險則高出6.4倍；若有3位直系親屬有胰臟癌，其他家人風險更高出一般人32倍。

Q：胰臟癌可能有哪些症狀？

台大醫院一般外科主任田郁文說，據統計，國內六成胰臟患者腫瘤長在胰臟頭部，如壓迫膽管時，會造成患者出現背痛、胃部刺痛、黃疸等症狀。

「體重大量減輕也得當心！」癌症希望基金會董事長、基隆長庚醫院血液腫瘤科醫師王正旭說，多數胰臟癌患者初期就會出現體重減輕，主要是腫瘤會分泌物質改變病人代謝與營養，來壯大腫瘤成長。他也呼籲民眾若常出現上背痛、腹痛，或皮膚眼球蠟黃、體重減輕情況，都有可能是胰臟癌的前兆，勿掉以輕心。

Q：如何遠離胰臟癌？

雖然遺傳無法改變，還是可以透過生活型態和飲食來遠離胰臟癌。最重要的除了戒菸、少喝酒，也要注意預防肥胖、糖尿病、脂肪肝等代謝相關疾病的飲食方針。

國民健康署建議，遠離代謝症候群相關疾病，飲食上可謹記「三低一高」口訣，選擇低油、低糖、低鹽、高纖的天然食物。實際作法包括以多選擇以蒸、煮、涼拌、滷、燙方式烹調的食物；吃肉時先去皮、少使用醬料、避免高鹽食物、減少攝取含糖飲料及甜食。

另外，最好維持每周五天，每天30分鐘的運動，有助提高代謝率、維持理想體重、減少胰島素阻抗，增加細胞對胰島素的利用。

Q：為什麼胰臟癌難發現？

王正旭表示，胰臟癌難發現，主要是因為胰臟深藏在胃的後方、不易檢查，異狀常被忽略，使胰臟癌發現時都多為晚期；加上患者多數年紀較長，身體狀況較差，連帶使治療過程受到影響，患者從確診到死亡通常不到一年。

王正旭說，今年暑假前收治一名年約60歲的女企業家，一來就說胃不舒服、腹部絞痛且皮膚變黃，經抽血後發現有黃疸現象，總膽色素3mg/dL超標（正常值應在1.8mg/dL以下）、肝功能指數也過高，進一步檢查發現已是胰臟癌晚期，且癌細胞已轉移，無法開刀也不建議化療，僅能以止痛藥物等支持性療法加上安寧陪伴，走完最後一程。

Q：做什麼檢測可及早發現？