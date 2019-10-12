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癌王胰臟癌早期發現難 切除易復發

2019-10-12 20:49聯合報 記者邱宜君／即時報導

當大腸癌、乳癌、肺癌致死率下降，胰臟癌發生率和死亡率不降反升，成為包括美國、日本、韓國、台灣等已開發國家的新癌王。美國原預估胰臟癌將於2020年登上癌症死因第三名，但2016年就提早發生，有學者預測胰臟癌可能在2030年以前躍升美國癌症死因第二名。

元氣周報健保大數據探討台灣胰臟癌的治療情形，教您發現罹癌時應如何處置，以求得更高的存活率。

在美國，胰臟癌發生率已呈穩定狀態，但在亞洲先進國家，卻逐年緩慢增加。根據衛福部國健署癌症登記，1996年至2016年，這十年間，胰臟癌粗發生率已從每萬人6.22來到9.35，新診斷胰臟癌個案從1429人增為2202人，胰臟癌死亡人數從1354人增為1996人，每年新診斷和死亡人數都成長1.5倍，確診年齡維持平均67歲。

六成確診時 腫瘤已轉移

胰臟癌發生率攀升可能與飲食、工業化、高齡化、糖尿病等因素有關，但目前還沒有找到很明確的病因，也沒有有效篩檢和預防方針。

胰臟癌有八成屬於胰腺癌，高死亡率與早期無明顯症狀、腫瘤發展快、易擴散轉移等特色有關。確診時可以手術完整切除的病人只有一到兩成，另有二成到三成病人是局部晚期，因侵犯到血管而不能開刀，得先做化療先將腫瘤縮小，才有機會手術。其他高達六成病人，確診時癌細胞已轉移，只能化療。

少數可手術 復發率卻高

衛福部健保署長李伯璋表示，早期胰臟癌幾乎沒有任何症狀，發現時常已是晚期，即便少數幸運較早發現而可以開刀的病人，術後也有很高的復發率。李伯璋表示，胰臟癌高度惡性，容易在開刀前就有微轉移，過去在成大醫院，有位師長罹患胰臟癌，醫院同事為老師操刀，盡力切除腫瘤，術後不久還是復發。

健保統計顯示，主診斷為胰臟癌並接受相關切除手術個案，40.8%集中在醫學中心。2018年手術人數占率前五名依序為台大醫院（14.3%）、成大醫院（9.1%）、林口長庚（6.7%）、台北榮總（6.5%）、高醫（4.2%）；區域醫院和地區醫院的胰臟癌手術個案則分別佔11.4%、2.3%，比率懸殊。

李伯璋表示，不同醫院各有專精，如果能歸納出療效最好的臨床指引，透過經驗分享讓其他醫院學習，有助提升全國的癌症治療品質。健保署目前努力與國健署資料連結，期望分析不同癌症在各醫院的治療情形，找出治療成效最好的醫院，邀請該院團隊成立工作小組，召集相關專家及團體，共同討論出根基於台灣本土資料的治療指引，也希望統整台灣各區主要治癌醫院及其專長，提供病人就醫參考。

多種化療納健保  但副作用不少

化療是大多數胰臟癌病人目前主要治療方法，部分化療藥物已有健保給付，包括第一線Gemcitabine、S-1、5-Fu以及後線的奈米微脂體irinotecan製劑，標準治療包括單獨使用和多藥併用，醫師需要與病家討論身體狀況、最新實證、健保給付等多方條件。

不過，化療藥物都有相當程度的副作用，胰臟癌病人大多高齡，身體能承受多藥併用的並不多，也是治療瓶頸之一。李伯璋透露，今年底可望將奈米劑型的太平洋紫杉醇（Nab-Paclitaxel）納入給付，進一步減輕病人負擔。

成因仍不明 早期篩檢難

李伯璋表示，黃疸、上腹疼痛、體重減輕、腹瀉，是胰臟癌最常見症狀，但通常症狀出現時已是晚期，腫瘤已壓迫膽道或轉移肝臟，導致消化異常。

胰臟癌成因至今仍不明確，只有部分危險因⼦可供自我檢視、提高警覺，包括特定遺傳基因突變者、遺傳慢性胰臟炎、酒精性慢性胰臟炎、胰臟水瘤、糖尿病、抽菸等。

李伯璋表示，胰臟癌無法用腫瘤指數CA19.9偵測，即便有癌，指數也不見得會高。目前診斷早期胰臟癌敏感度最⾼的工具是內視鏡超音波，屬於侵入性檢查，檢查過程存在一定風險而且設備及技術層級較高，亦不建議作為篩檢工具。找到早期篩檢和預防的有效策略，仍然是目前最缺乏突破的關卡。

胰臟癌粗發生率與死亡率逐年上升，每年新診斷和死亡人數都成長1.5倍，確診年齡維持...
胰臟癌粗發生率與死亡率逐年上升，每年新診斷和死亡人數都成長1.5倍，確診年齡維持平均67歲。
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早期胰臟癌幾乎沒有任何症狀，發現時常已是晚期，必須透過切片來確診。
早期胰臟癌幾乎沒有任何症狀，發現時常已是晚期，必須透過切片來確診。
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健保腫瘤手術
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