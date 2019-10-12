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胰臟癌手術 台大醫院數量最多

2019-10-12 20:42聯合報 記者簡浩正楊雅棠╱台北即時報導

健保署大數據分析，103至107年近五年主診斷為胰臟癌案件人數逐年成長，在手術治療人數排行上，台大醫院以103人奪冠，九成五患者使用傳統手術切除。

台大醫院一般外科主任田郁文表示，患者確診胰臟癌後，不論期別、年齡，「還能開刀就該開」，且以傳統開刀手術切除腫瘤為主，因胰臟癌細胞容易移轉，患者不應擔心開刀會有副作用而猶豫，而使存活率降低。

胰臟癌易發生種類有兩類，腺癌與胰臟神經內分泌瘤，前者占八成以上、為多數患者罹癌類型，後者則占一成，另一成則是其他類型。

田郁文以台大臨床經驗說明，檢出時僅二成患者可直接開刀，三成患者得先局部化療後再開刀，但化療後也僅四成可開刀；其餘五成晚期並移轉，則可能以藥物減緩加上安寧照護等方式支持，讓患者善終。

在胰臟癌手術上，田郁文說，台大目前外科醫師九成五以上以傳統開刀手術切除腫瘤，極少以腹腔鏡或達文西機械手臂手術；因胰臟癌開刀視野較小、難度高且多為移轉、範圍分布廣，對微創手術來說極為困難，反而傳統手術能將腫瘤移除得較乾淨，「癌細胞要清乾淨，才有存活希望。」

研究顯示，傳統手術的安全性不比微創手術低，且費用遠低於後兩者，故台大仍以傳統手術為主。

成大醫院致力細胞治療  提高五年存活率

胰臟癌死亡率高，國內胰臟癌治療權威醫師、成大醫學院院長沈延盛表示，成大與國家衛生研究院合作進行細胞治療人體試驗，未來可望把目前五年存活率不到15%，提高到25%，「胰臟癌將成為一種慢性疾病」。

台灣在胰臟癌治療上獨步全球，四年前國家衛生研究院研發以脂質體包覆的胰臟癌藥物，有效延長胰臟癌患者的存活時間，成功以2億2000萬美金技轉上市，為台灣20年來唯一成功全球上市的癌症治療藥物。

國衛院當時合作的醫院包括成大、台大等，成大臨床試驗的病患最多，成效最佳，美國食品及藥物管理局還特別派員到成大了解臨床效果後，同意藥品在美國上市。

沈延盛表示，成大近年在胰臟癌治療成效相當不錯，主要是藥物與手術的進步，一年存活率（不分期別）平均達到43%，五年則達14%，超過英、美等國，美國五年存活最好的情況不到10%，英國只有7%。目前國衛院已與成大合作，進行胰臟癌細胞治療的人體試驗。

沈延盛表示，過去的癌症治療是殺死癌細胞，但仍有殘存、復發機率高，新的細胞治療是讓人體樹突細胞能辨識癌細胞，再指揮T細胞殺死癌細胞，效果比殺癌細胞要好很多。國衛院即將與成大一起進行臨床試驗，如何讓樹突細胞懂得辨識癌細胞。文‧圖╱記者修瑞瑩

林口長庚延長生命  就能等待機會

林口長庚醫院一般外科主任葉俊男表示，林口長庚一年收治胰臟癌病人約200個，其中適合開刀的病人僅約20%，約40%無法開刀，必須直接化療；甚至有20%的病人直接判定無法治癒，只能接受安寧緩和療護，以症狀緩解性或支持性治療為主。

葉俊男表示，由於胰臟癌並無有效的篩檢措施，病患不適來診，常經過反覆多次檢查，最後才確診為胰臟癌，此時已經是胰臟癌晚期，發生遠端轉移。這時候就算手術開刀，也沒有「切乾淨」的可能，必須使用化學治療。

然而胰臟癌就算進行化療，存活期也不長，又得忍受化療所帶來的副作用。病患會覺得既然如此，為何還要接受療程？葉俊男則表示，就算生命只延長6個月或3個月都是進步，更何況在生命延長的期間，或許會出現新的有效標靶藥物，鼓勵病人不要放棄任何希望。

他表示，長庚醫院針對胰臟癌病人，會盡量溝通讓其了解可能面臨的狀況。同時，包括衛教師、營養師、疼痛控制團隊、心理師，甚至中醫師也一起加入治療團隊，提供兼顧身心靈的全人照護，協助病人度過治療期間的焦慮與不適。

台北榮總Whipple手術  70%用機器手臂

台北榮民總醫院外科教授石宜銘表示，手術是胰臟癌有機會治癒的第一步，但通常僅20%病患在第一、二期時就被診斷出，有機會進行手術。

石宜銘表示，胰臟癌依據發生的部位而有手術難易的差異。若發生在胰尾，因胰尾只連接脾臟，所以手術相對簡單；但發生在胰尾也較難發現、診斷，因此發現時通常已是晚期，癌細胞擴散，也不適合進行手術切除。至於發生在胰頭，約70%至80%的病人會以黃疸表現，較容易在早期發現，可進行手術切除。

對付胰臟頭癌以胰十二指腸切除手術，俗稱Whipple手術為主，切除範圍包括胰頭、十二指腸、部分胃、膽囊、總膽管等，並進行吻合重建，是難度極高的手術。

石宜銘表示，北榮一年約有100多位病人進行Whipple手術，主要以團隊方式進行，因此在質和量上可以有較好的發展。他表示，北榮和其他醫學中心較不同的是，發展使用達文西機器手臂進行Whipple手術，相較於傳統開腹Whipple手術，可以讓傷口較小、出血量較少。

石宜銘表示，達文西微創手術和傳統開腹手術的風險差不多，目前北榮開Whipple的病人約70%選擇使用達文西機器手臂進行手術。但他也表示，因健保不給付達文西的手術、材料費等，需自付大約40萬。

台大臨床顯示，檢出時僅二成患者可開刀，三成患者得先局部化療後再開刀，但化療後也僅...
台大臨床顯示，檢出時僅二成患者可開刀，三成患者得先局部化療後再開刀，但化療後也僅四成可開刀；其餘五成為晚期並移轉，只能以藥物減緩加上安寧照護，讓患者善終。
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健保署大數據分析，103至107年近五年主診斷為胰臟癌案件人數逐年成長，在手術治...
健保署大數據分析，103至107年近五年主診斷為胰臟癌案件人數逐年成長，在手術治療人數排行上，台大醫院以103人奪冠。
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成大醫院癌細胞
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