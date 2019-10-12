胰臟癌逐年攀升60～69歲最多

2019-10-12 20:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北即時報導



統計顯示，從民國95年到104年，胰臟癌發生率平均每年成長約6%，近來每年約近2000位新診斷胰臟癌病患，每天有5.5人受到胰臟癌威脅。

國健署調查顯示，胰臟癌發生率男大於女，但依據健保數據統計，男女並沒有顯著差異，女性就醫率緩速增加，無論是手術治療人數或是化療人數，皆以六都醫院為最大宗。

好發中老年人 50歲後比率驟升

胰臟癌好發於中老年人，過去研究顯示，三分之二患者在65歲以上，平均年齡71歲，健保資料庫顯示，103年到107年主診斷為胰臟癌患者的年齡，以60歲到69歲最多，但50歲後就醫比率快速上升。根據107年統計分析，40歲到49歲主診斷為胰臟癌者510人，50歲到59歲有1240人，60歲到69歲則達2065人，70歲以後患者人數逐漸下降。

健保署醫管組視察李健誠說，健保資料庫主要是主診斷為胰臟癌的人數，國健署資料為發生率，數字略有不同。根據文獻指出，胰臟癌每年約以10%到15%速度成長，台灣在106年到107年也看到這趨勢，成長速度達到10%。

能手術者一成 存活五年者1%

為患者診斷發現胰臟癌的醫院以醫學中心為主，占六成五，其餘三成在區域醫院，僅有0.5%在地區醫院。最常使用的診斷方法為腹部電腦斷層造影，約六到七成。李健誠說，目前最精準的檢查方法應該是內視鏡膽道攝影，但屬於侵入性檢查，醫師診斷時通常以非侵入方法為優先。

根據健保統計，107年診斷為胰臟癌患者總計6798人，但當年接受手術者，僅718人，占一成左右。林口長庚外科部主任葉大森說，每10位胰臟癌病人中，僅1位可手術，10位可接受手術的胰臟癌患者中，僅1位可能存活超過5年。換言之，每100位胰臟癌病人中，可接受手術又存活五年以上者，可能僅有一位。

手術方式 各醫院專精不同

李健誠說，以107年為例，診斷人數加上手術量最多的醫院大多是醫學中心，台大醫院位居第一，其次依序為成大醫院、林口長庚、台北榮總以及高雄醫學大學附設大學。從各家醫院的診斷人數與手術人數相較，大致可看出僅一成患者有手術機會，台大醫院診斷人數達703人，手術人數僅103人。

若以醫院層級分類，醫學中心患者人數以台大居冠，區域醫院則是以雙和醫院為第一，其次是阮綜合醫院、嘉義基督教醫院；地區醫院則以輔仁大學附設醫院為最多。但區域醫院與地區醫院的患者總量相比，占比仍不高。

李健誠表示，手術集中在醫學中心，且以台大、成大為大宗，分析與該院有專精治療胰臟癌的醫師有關。為患者進行的手術種類，各家醫院也不同，台大醫院施行胰十二指腸切除術為大宗，台北榮總則以胰十二指腸（保留幽門）為最大宗，除了與病人的病灶位置有關以外，也與醫師擅長有關。

接受化療 最多續命一年

一旦被診斷為胰臟癌，確認無法手術後，葉大森表示，患者若無法手術也不願意接受後續的標準治療，從確診到死亡最快3個月，慢則6個月，若接受化療等治療，平均可延長壽命6個月到1年，若能按照醫師建議治療，在最後也能享有一定的生活品質。

根據健保大數據，收治胰臟癌患者愈多的醫療院所，化療用藥占比也在前幾名，最常使用藥物為鉑金類、健擇等，李健誠說，臨床上健擇常會搭配紫杉醇，但常用的太平洋紫杉醇，健保不給付，無法透過健保數據得知用量。

鉑金類藥物使用最多的醫院，以台大居首，其次為北榮、三總附設民眾診療服務處、馬偕醫院、和信醫院；健擇用於胰臟癌也以台大居首，其次為成大醫院、北榮、林口長庚、高雄長庚等。李健誠表示，使用量也與醫院的收治患者人數有一定關係。

近年藥物發展 搭配選擇多

葉大森表示，過去10年被認為最有效的胰臟癌化療藥物為健擇，近年已不再是唯一選擇，可改搭配其他藥物使用，如治療胃癌的5-FU類藥物或紫杉醇等，但部分用藥沒有健保給付，患者必須自費，每個月平均需自費3萬元到5萬元左右，大約治療半年至一年等，近年則發展出一些奈米藥物等，每個月要價約10萬元左右。

葉大森說，胰臟癌目前最需要的是早期發現，現在雖然有腫瘤指標CA19.9以及CEA，但是這兩種對於胰臟癌的敏感度低於40%到50%之間，且該指標不只對胰臟癌敏感，即使數值超標也不代表胰臟有問題，就算數值符合標準，也不代表胰臟沒有病變，因此，現在僅能透過超音波等方式提早篩檢。