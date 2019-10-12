明天國道9地雷路段 上午10時前免收費還可避車潮

2019-10-12 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／即時報導



明天是收假日，國道將湧現最後一波北返車流，九大地雷路段下午3時、4時以後就會明顯壅塞，國五更會從早上10時至下午5時連塞7小時，行車時間為平常7倍。為提早疏散車流，明天國道全線免收費時段，將從凌晨0時至5時延長到上午10時。

明天九大地雷路段集中於下午北上方向。國一西螺—埔鹽系統下午3時至晚上6時，台中—台中系統下午3時至晚上6時，新竹系統—竹北下午4時至晚上6時，行車時間為平常三倍。

國三龍潭—三鶯、竹南—西濱、竹山—南投、霧峰系統—霧峰，國六舊正—霧峰系統，下午4時至晚上6時行車時間都是平常三倍。

國五頭城—坪林連塞7小時，從早上10時至下午5時，行車時間為平常7倍。

高公局預估，明天國道交通量為103百萬車公里，為平日87百萬車公里的1.2倍，其中北向交通量可達58百萬車公里，為平日的1.3倍。

明天國道交管措施，包括下午2時至晚上9時實施國5蘇澳—頭城北向高乘載管制，全日封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3竹南北向入口匝道，單一費率（國3新竹系統至燕巢系統再8折收費），深夜0時至上午10時暫停收費、開放路肩及匝道儀控等。