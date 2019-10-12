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不只嵐山！京都「高雄、大原」千年古寺11月迎楓紅

2019-10-12 19:17聯合報 記者陳睿中／即時報導

隨著紅葉時節越來越接近，許多人也已經計畫去日本賞楓。京都市推廣事務所預告，今年京都賞楓名所「嵐山」預計在11月24日轉紅。若旅客想體驗不同的感覺，也可至近郊的大原、高雄地區等地，欣賞被楓葉染紅的美景。

根據日本WEATHER NEWS推測，由於今年11月溫度較高，因此楓紅時間較晚。除了嵐山外，大原地區則預計在11月16日轉紅。若想要去大原地區賞楓，包括大原三千院、古知谷阿彌陀寺、寶泉院等地均是代表景點。大原三千院擁有廣大的庭院，座落著古老的木造寺院還有松柏、鯉魚池塘點綴，今年10月28日～11月28日期間也會舉行楓葉祭活動。

古知谷阿彌陀寺則是自江戶時期就饒富盛名的賞楓名所，除了擁有重要文化財的館藏之外，還有一株800歲以上的楓樹，秋季時，更可見到數百株楓樹一起轉紅的盛況。至於寶泉院已有800年的歷史，乃是天台宗勝林院的本家。到了秋季，庭院就會染上一片楓紅，彷彿畫作一般。

至於在京都市西北方的高雄地區，有著平安時期所建的「西明寺」，除了供奉有重要文化財的釋迦如來、千手觀音菩薩像外，境內也種有數百株高雄楓。而與西明寺並列「三尾之古剎」的高山寺，乃是高雄重要的世界文化遺產，安置有明惠上人像、鳥獸人物戲畫以及日本最古老的茶園等古物。楓紅時節，表參道就會化身成紅葉隧道迎接參拜者，讓民眾可以看見滿山紅葉的美景。

三千院擁有廣大的庭院，今年10月28日～11月28日期間也會舉行楓葉祭活動。圖／...
三千院擁有廣大的庭院，今年10月28日～11月28日期間也會舉行楓葉祭活動。圖／京都市台灣推廣事務所提供
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西明寺境內種有數百株高雄楓。圖／京都市台灣推廣事務所提供
西明寺境內種有數百株高雄楓。圖／京都市台灣推廣事務所提供
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古知谷阿彌陀寺則是自江戶時期就饒富盛名的賞楓名所。圖／京都市台灣推廣事務所提供
古知谷阿彌陀寺則是自江戶時期就饒富盛名的賞楓名所。圖／京都市台灣推廣事務所提供
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