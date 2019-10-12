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公費疫苗11月中旬開打 預估春節後冬季流感高峰

2019-10-12 18:30聯合報 記者陳雨鑫／台北即時報導

公費流感疫苗11月中旬才開打，堪稱史上最晚。 聯合報系資料照片／記者許政榆攝影
公費流感疫苗11月中旬才開打，堪稱史上最晚。 聯合報系資料照片／記者許政榆攝影
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世界衛生組織（WHO）今年流感疫苗選株與往年相比延後一個月公告，連帶影響全球疫苗供貨時間，使今年公費流感疫苗從11月15日才開打，近幾年疑似受到氣候變遷等因素影響，夏季流感期延遲，直到上兩周夏季流感才逐漸趨緩，目前的流感仍以A型H1N1為主，冬季流感受夏季流感延遲影響，預估明年1月底才會出現高峰期。

公費流感疫苗11月中旬才開打，堪稱史上最晚。馬偕兒童醫院醫務部主任、一般兒科主任邱南昌表示，近兩年流感一直有「沒有停」的現象，明明已過了高峰期，每隔一陣子門診又會出現流感案例，推測與氣候暖化、接種流感疫苗等因素有關，特別是今年，已經是10月中旬，卻還沒冷起來，也使流感病毒持續蠢動。

根據疾管署監測資料，九月廿九日至本月五日，國內類流感門診就診總數達近7萬5000人次，與前一周相比，下降6.2％，顯示流感已逐漸趨緩，疾管署副署長羅一鈞表示，今年流感公費疫苗與往年相同總計有600萬劑，並分為三階段施打。

第一階段從11月15日開打，對象為國小至高中學生及醫事人員；第二階段在12月8日，對象為65歲以上的長者以及學齡前幼兒，明年元旦起則針對其他的公費對象。

羅一鈞表示，今年雖延後施打流感疫苗，但我國的冬季流感高峰期預估時間也比往年晚，過去冬季流感高峰期約在春節前，今年則預估在春節後，依照目前的施打時程，流感疫苗是能夠發揮保護效益的。

邱南昌表示，今年的流感疫苗為四價，一劑保護力至少有半年，目前預防流感最有效的方式也是接種疫苗，呼籲民眾踴躍接種。疾管署也呼籲，流感是以飛沫以及接觸傳染，平時應做好個人手部衛生以及咳嗽禮節等，一旦有出現類流感症狀，應戴口罩盡速就醫，並落實生病在家休息，減少病毒傳播的機會。

流感疫苗類流感春節
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