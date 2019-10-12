台中5測站全拉「橘色警報」 敏感族群避免戶外活動

2019-10-12 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／即時報導



環保署空品監測網指出，今天環境為東北風，可能挾帶境外汙染物影響台灣，中部以南地區為下風處，擴散條件不佳，午後受光化作用影響易使臭氧濃度上升。目前台中5個測站全達到橘色提醒等級，敏感族群應避免外出活動。

環保署在台中設置的5個空品監測站，今天下午全都達到「橘色提醒」等級，分別是豐原、忠明、大里、西屯、沙鹿。另外，南投竹山、雲林斗六、嘉義朴子、嘉義斗六、嘉義、馬祖等6測站也都是橘色提醒等級。

環保署表示，空品達到橘色提醒等級，代表空氣汙染物可能會對敏感族群的健康造成影響。有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。具有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。

一般民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應該考慮減少戶外活動。學生仍可進行戶外活動，但建議減少長時間劇烈運動。

空品監測網預報，明天東北風逐漸增強，北部及東半部地區水氣漸增，且擴散條件逐漸轉佳，但中部以南仍須留意汙染物累積，午後光化作用影響易使臭氧濃度上升。