台中5測站全拉「橘色警報」 敏感族群避免戶外活動
環保署空品監測網指出，今天環境為東北風，可能挾帶境外汙染物影響台灣，中部以南地區為下風處，擴散條件不佳，午後受光化作用影響易使臭氧濃度上升。目前台中5個測站全達到橘色提醒等級，敏感族群應避免外出活動。
環保署在台中設置的5個空品監測站，今天下午全都達到「橘色提醒」等級，分別是豐原、忠明、大里、西屯、沙鹿。另外，南投竹山、雲林斗六、嘉義朴子、嘉義斗六、嘉義、馬祖等6測站也都是橘色提醒等級。
環保署表示，空品達到橘色提醒等級，代表空氣汙染物可能會對敏感族群的健康造成影響。有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。具有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。
一般民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應該考慮減少戶外活動。學生仍可進行戶外活動，但建議減少長時間劇烈運動。
空品監測網預報，明天東北風逐漸增強，北部及東半部地區水氣漸增，且擴散條件逐漸轉佳，但中部以南仍須留意汙染物累積，午後光化作用影響易使臭氧濃度上升。
明天各地空品，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部及高屏空品區為「普通」等級，中南部夜間及清晨仍可能有渦漩生成，易累積汙染物，可能達橘色提醒等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。
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