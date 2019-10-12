台南高雄大雨特報 慎防強降雨雷擊強陣風

2019-10-12 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／即時報導



中央氣象局發布大雨特報，午後對流發展旺盛，易有短時強降雨。今日台南及高雄地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。