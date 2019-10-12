親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

花蓮金三角商圈冒濃煙 火燒3戶仍有延燒之虞

台南高雄大雨特報 慎防強降雨雷擊強陣風

台南高雄大雨特報 慎防強降雨雷擊強陣風

2019-10-12 16:09聯合報 記者吳姿賢／即時報導

中央氣象局發布大雨特報，午後對流發展旺盛，易有短時強降雨。今日台南及高雄地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局也持續發布長浪即時訊息，受哈吉貝颱風影響，今、明兩天基隆北海岸、東半部（含綠島蘭嶼）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率；上午11時台東仍觀測到浪高2至3米左右的長浪，請注意。

台南、高雄發布大雨特報。圖／取自中央氣象局網站
台南、高雄發布大雨特報。圖／取自中央氣象局網站
分享

氣象局哈吉貝颱風蘭嶼綠島馬祖
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

影／國五紫爆！雪隧南口回堵5公里時速不到20公里

2019-10-12 14:32

哈吉貝襲日！東京鬧區變空城 超商泡麵、麵包被搶光

2019-10-12 15:27

連假國3大塞車 竟是藍寶堅尼千萬超跑「拋錨了啦」

2019-10-12 15:03

哈吉貝影響日本 長榮明天9航班延後起飛

2019-10-12 13:40

台中5測站全拉「橘色警報」 敏感族群避免戶外活動

2019-10-12 16:26

明天湧現返工車潮 台1線台9線4路段壅塞

2019-10-12 16:00

全球百大綠色旅遊地 東北角、日月潭雙雙入選

2019-10-12 13:08

收假車潮今湧現 9大地雷路段看這裡

2019-10-12 12:52

國道上午3起追撞事故 最多回堵6公里

2019-10-12 12:48

哈吉貝撲日 台灣虎航宣布明天4航班延後起飛

2019-10-12 12:38

下午2時起北返車潮湧現 國5高乘載管制

2019-10-12 12:34

產醫救產醫 台大醫接生主動脈瓣狹窄嬰

2019-10-12 12:18

兒寫作業盡顯「媽媽暴行」她狂喊冤 網見內文歪樓：高風險家庭？

2019-10-12 12:00

氣象局：今明兩天基隆東半部恆春馬祖 留意長浪

2019-10-12 11:49

影／世界安寧日 民眾齊簽意願書推動安寧療護

2019-10-12 10:49

全球僅8國！他在羅馬機場享特權 開心喊：台灣的驕傲

2019-10-12 10:48

連假最塞的一天！今天國5北上堵到半夜 明天九路段同樣塞爆

2019-10-12 10:26

台鐵三橋跟南方澳大橋類似周一討論 專家建議這樣檢測

2019-10-12 09:37

子宮內膜異位造成個人和經濟損失大 卻不被重視

2019-10-12 09:18

收假完就變天！ 氣象局：這些地方周一有雨到周五

2019-10-12 08:59

各地多雲到晴日夜溫差大 赴日注意颱風動態

2019-10-12 08:33

中颱哈吉貝猛襲日本關東 今明兩天航班異動看這

2019-10-12 08:21

下午提前北返車流 國5北向建議上午出發

2019-10-12 07:02

癱瘓疑似腦中風 竟是肺癌腦轉移

2019-10-12 00:45

健康你我他／微旅行、送小物 社區教會好貼心

2019-10-12 00:42

乳癌年輕化 精準治療救生活品質

2019-10-12 00:37

愛美有風險 絨毛面義乳恐致癌

2019-10-12 00:32

電子煙 美學者證實會致癌

2019-10-12 00:17

美國人命喪電子煙 8成小於35歲

2019-10-12 00:15

癌症遺傳諮詢師 全台僅有5名

2019-10-12 00:12

預測孩子未來 基因篩檢只能參考

2019-10-12 00:08

廣角鏡／霞光乍現 水天一色

2019-10-12 00:05

航班大亂 中颱哈吉貝今晚登陸東京

2019-10-12 00:05

觀光人潮 衝擊小琉球生態

2019-10-12 00:05

9地雷路段 今湧提前北返車潮

2019-10-12 00:05

基因檢測遊走法律 醫師：準確度低、別白花錢

2019-10-12 00:02

基因檢測亂象叢生 衛福部要納管

2019-10-11 23:39

大樂透頭獎連22摃 下期頭獎上看7.2億

2019-10-11 22:02

過膩退休日子！55歲主婦拚鐵路特考 一舉圓夢

2019-10-11 21:51
看更多

熱門文章

過膩退休日子！55歲主婦拚鐵路特考 一舉圓夢

2019-10-11 21:51

六福村大怒神故障 遊客卡空中下不來

2019-10-11 17:22

收假完就變天！ 氣象局：這些地方周一有雨到周五

2019-10-12 08:59

全球僅8國！他在羅馬機場享特權 開心喊：台灣的驕傲

2019-10-12 10:48

哈吉貝勢力範圍大 氣象局：明晚登陸東京連關西都有雨

2019-10-11 18:46

明天開車北返必看！避開9大地雷路段以免塞到深夜

2019-10-11 19:02

航班大亂 中颱哈吉貝今晚登陸東京

2019-10-12 00:05

敦南誠品倒數計時 張鈞甯、連俞涵拍下最愛的書店角落

2019-10-11 18:15

哈吉貝颱風襲日！東京迪士尼、大阪環球影城12日停業

2019-10-11 19:41

大樂透頭獎連22摃 下期頭獎上看7.2億

2019-10-11 22:02

產醫救產醫 台大醫接生主動脈瓣狹窄嬰

2019-10-12 12:18

連假百貨人潮洶湧 這家周年慶創下單日業績新高

2019-10-11 17:22

上萬隻國慶鳥出現梅山鄉太興村 壯觀如鷹河鳥友驚呼

2019-10-11 21:00

花大錢做這四種裝潢專家：可能找罪受

2019-10-11 20:01

基因檢測亂象叢生 衛福部要納管

2019-10-11 23:39

連假最塞的一天！今天國5北上堵到半夜 明天九路段同樣塞爆

2019-10-12 10:26

連假國3大塞車 竟是藍寶堅尼千萬超跑「拋錨了啦」

2019-10-12 15:03

哈吉貝襲日 華航宣布明天21台日航班異動

2019-10-11 18:31

每日星座運勢／處女休閒娛樂機會多　結識新的朋友

2019-10-12 00:00

影／國五紫爆！雪隧南口回堵5公里時速不到20公里

2019-10-12 14:32

基因檢測遊走法律 醫師：準確度低、別白花錢

2019-10-12 00:02

辣椒螃蟹79折、帝王蟹66折！「珍寶」品秋蟹正逢時

2019-10-11 16:25

關心石虎也要關心超萌水獺 全台剩200隻...7原因害瀕絕

2019-10-12 15:22

「超商減肥法」必吃！即食雞胸肉清爽低脂 配沙拉更棒

2019-10-12 14:18

中颱哈吉貝猛襲日本關東 今明兩天航班異動看這

2019-10-12 08:21

台南高雄大雨特報 慎防強降雨雷擊強陣風

2019-10-12 16:09

子宮內膜異位造成個人和經濟損失大 卻不被重視

2019-10-12 09:18

傳統超市成網美打卡點 日本超市改造王讓全聯華麗變身

2019-10-11 17:17

【章魚法官來說法】張瑜鳳／不能說的秘密

2019-10-12 06:00

大樂透第108089期開獎

2019-10-11 21:26

楊冪鉛筆腿配FENDI Peekaboo 李聖經輕鬆搭好迷人

2019-10-12 11:06

下午提前北返車流 國5北向建議上午出發

2019-10-12 07:02

哈吉貝影響日本 長榮明天9航班延後起飛

2019-10-12 13:40

哈吉貝襲日！東京鬧區變空城 超商泡麵、麵包被搶光

2019-10-12 15:27

癌症遺傳諮詢師 全台僅有5名

2019-10-12 00:12

【生活的風景】王景新／秋柿片片

2019-10-12 06:00

台鐵三橋跟南方澳大橋類似周一討論 專家建議這樣檢測

2019-10-12 09:37

周裕穎點垃圾成金 台北時裝周發表LUXXURY GODBAGE

2019-10-11 17:54

9地雷路段 今湧提前北返車潮

2019-10-12 00:05

國道上午3起追撞事故 最多回堵6公里

2019-10-12 12:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top