影／國五紫爆！雪隧南口回堵5公里時速不到20公里

2019-10-12 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭即時報導



國慶連假第3天，遊客車潮加上北返車潮匯流，讓國五交通「紫爆」，中午過後，車潮持續增加，下午2點，雪山隧道南口的主線已回堵5公里，時速不到20公里。

同時，各交流匝道回堵，頭城交流道回堵1公里半、宜四匝道2公里、宜蘭、蘇澳各1公里，羅東交流道回堵1公里半。