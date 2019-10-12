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影／國五紫爆！雪隧南口回堵5公里時速不到20公里

影／國五紫爆！雪隧南口回堵5公里時速不到20公里

2019-10-12 14:32聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

國慶連假第3天，遊客車潮加上北返車潮匯流，讓國五交通「紫爆」，中午過後，車潮持續增加，下午2點，雪山隧道南口的主線已回堵5公里，時速不到20公里。

同時，各交流匝道回堵，頭城交流道回堵1公里半、宜四匝道2公里、宜蘭、蘇澳各1公里，羅東交流道回堵1公里半。

「車流回堵長，改道會好一點！」高速公路局坪林行控中心指出，下午2點到晚上9點高乘載管制，車潮可能疏解一點，但還是會很多，建議用路人改走北宜公路或濱海公路，避免塞在車陣裡。

國慶連假第3天，遊客車潮加上北返車潮匯流，讓國五交通「紫爆」，各交流匝道回堵。記...
國慶連假第3天，遊客車潮加上北返車潮匯流，讓國五交通「紫爆」，各交流匝道回堵。記者羅建旺／攝影
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國慶連假第3天，遊客車潮加上北返車潮匯流，讓國五交通「紫爆」，各交流匝道回堵。記...
國慶連假第3天，遊客車潮加上北返車潮匯流，讓國五交通「紫爆」，各交流匝道回堵。記者羅建旺／攝影
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國慶連假第3天，遊客車潮加上北返車潮匯流，讓國五交通「紫爆」，各交流匝道回堵。記...
國慶連假第3天，遊客車潮加上北返車潮匯流，讓國五交通「紫爆」，各交流匝道回堵。記者羅建旺／攝影
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國慶連假第3天，遊客車潮加上北返車潮匯流，讓國五交通「紫爆」，各交流匝道回堵。記...
國慶連假第3天，遊客車潮加上北返車潮匯流，讓國五交通「紫爆」，各交流匝道回堵。記者羅建旺／攝影
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車潮高乘載管制北宜公路紫爆國道雪隧
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