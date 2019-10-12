全球百大綠色旅遊地 東北角、日月潭雙雙入選

2019-10-12 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／即時報導



2019年全球百大綠色旅遊目的地頒獎典禮，10月10日在克羅埃西亞的小洛希尼（Mali Lošinj）舉行，其中我國東北角海岸今年連續第四年獲獎，日月潭則是首度入選，雙雙迎來喜訊。

「綠色旅遊目的地認證」（Green Destinations Awards / Certification）是國際間具聲譽的永續旅遊目的地認證標章，今年度亞洲共有14個旅遊目的地獲選「2019百大綠色旅遊目的地」。

我國東北角暨宜蘭海岸景區連續第四年獲獎，日月潭國家風景區首次入圍百大。交通部觀光局說，東北角是以「舊火車隧道變身自行車道」主題入選，分享東北角透過舊草嶺隧道的文化遺產保存、修復與再利用為自行車道，並延伸到海岸線，建構20公里的環狀自行車道，使觀光動線串接至周邊漁村，促進、支持在地社區文化與傳統觀光實踐。

日月潭國家風景區代表主題是「日月潭低碳3D水陸空旅遊網」，分享日月潭環湖自行車道、電動車、空中纜車與遊湖太陽能電動船的旅遊網絡架構經驗，以應對碳排放與氣候變遷的挑戰策略，降低旅遊過程中所產生的環境衝擊。