下午2時起北返車潮湧現 國5高乘載管制
北返車潮湧現！今天是國慶連假第三天，不少人打算提前返回工作崗位，多處國道已開始擠進北返車潮，行車速度緩慢。交通部高公局預估，下午2時開始進入北返高峰期，用路人最好避開9大必塞路段，免得在車陣中塞到深夜才回家。
根據國道即時資料，國3新店—木柵休息站目前行車速度僅11公里，車流幾乎動彈不得。國3安坑—新店、國1內湖—東湖、內湖—高架汐止端時速也只有30公里以下。
國3休息站—木柵、國10鼎金系統—左營端、國5頭城—坪林行控時速35公里以下。國1岡山—高科、汐止—五堵、國10燕巢—燕巢系統時速不到50公里。
今天下午9大地雷路段集中在北上部分，包括國1虎尾—埔鹽系統下午2時至深夜10時、南屯—台中系統下午3時至晚上8時、新竹系統—湖口下午2時至晚上8時，行車時間為平常3至5倍。
國3關西—三鶯、大山—香山、竹山—中興、霧峰系統—霧峰，下午4時至晚上8時，行車時間為平常3至5倍。
國5宜蘭—坪林從早一路塞到晚，上午11時至深夜12時行車時間為平常7倍。國6舊正—霧峰系統行車時間為平常3倍。
另外，今天下午2時至晚上9時國5蘇澳—頭城北向將實施高乘載管制，全日封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3竹南北向入口匝道，單一費率（國3新竹系統至燕巢系統再8折收費）、開放路肩及匝道儀控等。
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