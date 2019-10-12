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「長灘島一條線」台女爆紅 網認證是真的：我朋友被警察叫去開會

產醫救產醫 台大醫接生主動脈瓣狹窄嬰

2019-10-12 12:18聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

婦產科名醫、台大醫院婦產部主治醫師施景中，雙十連假在臉書分享，他收到一周前一大袋特殊的彌月禮-早產兒衣服，原來是前段時間所接生的婦產科醫師所感謝致意，笑稱：「小衣裳太可愛了，會激發少女心。」

施景中提到，在轉介過來前並不認識此女婦產科醫師，因她的寶寶被診斷有主動脈瓣狹窄問題，此疾病東方人少見，他也沒把握可診斷出來；此病有個特別地方，為胎兒時期可能進展為左心發育不良，變為必須接受三階大手術的疾病，國外也只有極少數醫學中心以胎兒介入術治療，但約5%胎兒會胎死腹中外，其他也僅約一半可阻止繼續惡化，因此周遭友人都不建議她把小孩生下。

不過該名女醫師看診時，對施景中說：「碰到異常而引產的小孩，我都會跟她們說，這輩子妳很辛苦。下輩子妳來當阿姨的小孩，我會好好疼妳。」她說，「我怎麼可能會拿掉自己小孩？」

施景中說，他與台大小兒心臟專家王主科有些把握可幫30周左右的早產兒做心導管，雖手法困難、難度相當高，但台大新生兒科照顧早產兒的成績又相當好，在30周左右就幫小孩接生，隨後心臟科醫師幫寶寶做導管手術，順利解決問題，寶寶也從新生兒加護病房出院。

施景中說，在收到早產兒衣服同時，寶寶的媽媽還用恭整美麗的字，寫了一封長長的卡片給他。「從臉書小粉絲到成為您的產婦之一，這次的懷孕充滿了驚喜與挑戰」、「因為太害怕失去了，我不敢認真的去查資料，逃避自己是醫師的身份，選擇當個焦慮的媽媽。謝謝您和強大的團隊，面對未知，我能信任放心。」

該篇文章一天獲得逾萬個讚，200多筆留言，有粉絲留言表示：「因為經歷過，才更懂珍惜；因為受恩過，才更懂給予」、「可以同理那個媽媽的感覺，當自己遇到了就會忘了自己是醫療人員，只有害怕急於找人幫忙。」相當溫馨。

台大醫院婦產部主治醫師施景中，於雙十連假時在臉書分享接生主動脈瓣狹窄嬰經驗，逾萬...
台大醫院婦產部主治醫師施景中，於雙十連假時在臉書分享接生主動脈瓣狹窄嬰經驗，逾萬粉絲感動按讚並留言。圖／取自施景中醫師臉書
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醫師施景中早產婦產科
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