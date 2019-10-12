氣象局：今明兩天基隆東半部恆春馬祖 留意長浪

2019-10-12 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



中央氣象局上午11時38分發布長浪即時訊息，受到哈吉貝颱風影響，今、明兩天基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率。

氣象局說，上午11時台東（蘭嶼、台東）仍觀測到浪高兩至三米左右的長浪。