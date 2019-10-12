影／世界安寧日 民眾齊簽意願書推動安寧療護

2019-10-12 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北即時報導



今天是「世界安寧日」，台灣安寧照顧協會上午於北市立建成國中舉辦音樂會活動，由建成國中國樂團、音契青少兒童合唱團、青青合唱團音樂彈奏，並與醫院安寧病房視訊連線，傳達對於生命真、善、美的感動，為2019世界安寧日發聲。

衛福部醫事司長石崇良、台灣安寧照顧協會理事長蘇文浩等人一同簽署「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇」意願書外，更與中山附醫、和信、馬偕、南投等四家醫院安寧病房患者視訊連線，呼籲民眾共同關心與支持安寧療護的推動。

蘇文浩表示，世界安寧日於2005年正式由英國Help the Hospices組織促成，將「世界安寧日」訂在每年10月第二個周六，全球多國的安寧照顧機構在這天，同步舉辦不同類型活動，宣導安寧療護理念，並表達對末期病人的關懷。

蘇文浩說，在衛福部委託下，協會辦理宣導預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願、推動及註記健保IC卡計畫已邁入第13年，預立安寧意願書除透過紙本寄送受委託單位及各醫療機構外，現得以自然人憑證線上簽署註記。而據統計至今年9月上旬為止，共有近65萬（64萬8245）名民眾簽署預立安寧意願書並已註記於健保IC卡。

但他也表示，目前民眾多能接受安寧緩和醫療，但是家屬常常會「放不下」，而希望對長者進行插管或電擊，是後續需繼續溝通、推動的一環。

石崇良表示，預立安寧意願書全國已有65萬人簽署並註記健保卡，而光是今年1到7月，統計就有超過7萬人簽署意願書，增加速度變快，表示越來越多民眾認同；也希望今天透過音樂會，讓更多人認識生命的意義、安寧在做什麼，了解後簽署意願書，落實「My care, My right」我的醫療我自己決定。