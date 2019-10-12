連假最塞的一天！今天國5北上堵到半夜 明天九路段同樣塞爆

2019-10-12 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



國5北返南向車潮出現，國5頭城-坪林行控北向路段，時速只有30公里，雪山隧道入口處排隊2.5公里。各入口匝道：頭城(台9) 、宜蘭、羅東各排隊1公里。

國1內湖-東湖北向路段，時速只有28公里；國1三重-台北北向路段，時速只有36公里。

今天是國慶連假第三天，是四天假期之中最塞的一天。交通部高速公路局表示，國道5號北返車潮預計上午11時湧現，預計會堵塞到半夜，至於明天仍有九大地雷路段，建議用路人利用上午10時前上路。

交通部高速公路局預估，今天北返車潮是四天連假中最多的。本報資料照片 分享 facebook

高公局說，今天上午國1往基隆、內湖方向較多車，其餘大致順暢。預計上午11時國5將出現北上車潮，中午前後開始塞，一路塞到半夜。至於西部國道預計今天下午3時到6時最塞，會塞到晚上8時左右，用路人可以在吃飽後盡速上路，以避開車潮，或晚上8時後再出發。

高公局說，今天國道的交通疏導措施，包括下午2時到晚上9時國5蘇澳-頭城北向高乘載管制、全日封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3竹南北向入口匝道、單一費率（國3新竹系統至燕巢系統再八折收費）、開放路肩及匝道儀控等。

高公局說，預判下午地雷路段有九處，為國1北向虎尾-埔鹽系統、南屯-台中系統、新竹系統-湖口、國3北向竹山-中興、霧峰系統-霧峰、大山-香山、關西-三鶯、國5北向宜蘭-坪林和國6西向舊正-霧峰系統，其中國5北上行車時間是平常七倍，其他路段則是平常三到五倍。

至於明天路況，高公局說，明天會比今天好一點，西部國道預計下午3時開始塞到6時，國5則是上午6時塞到晚上6時，提醒用路人明天可以趁上午10時前上路，明天0-10時全國道暫停收費。

高公局說，明天仍有九大地雷路段，分別是國1西螺到埔鹽系統、台中到台中系統、新竹系統到竹北；國3龍潭到三鶯、竹南到西濱、竹山到南投、霧峰系統到霧峰；國5頭城到坪林；國6舊正到霧峰系統較為壅塞，其中同樣以國5路段北上最塞，行車時間是平常七倍。