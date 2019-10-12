全球僅8國！他在羅馬機場享特權 開心喊：台灣的驕傲

2019-10-12 10:48 聯合新聞網 綜合報導



網友分享走快速通關真的比旁邊大排長龍快超多。 圖／爆廢公社 分享 facebook 台灣護照真好用！一名來自台灣的旅客分享，在羅馬機場時候，享受到了免排隊的特權，經了解後才知道全世界只有8個國家有開放這個特權，讓他開心直呼「台灣的榮譽與驕傲」，也有不少網友紛紛響應。

網友在臉書《爆廢公社》PO出一張圖文，只見一條一條黑線上面列了8個國家，分別是美國、加拿大、南韓、澳大利亞、日本、紐西蘭、以色列、台灣，他表示自己人在羅馬機場，要通關的橘線人滿為患，但黑線的8個國家享有獨有的權利，拿台灣護照走黑線，3分鐘不到快速通關，讓他開心的說「台灣的榮譽與驕傲」。

網友也紛紛回應「這真的是國人們一起打拚出來的」、「珍惜歐盟對台灣人民的信任與認同！」、「我台灣 我驕傲」、「可惡，前年還沒有，等超久，有這個很好」但也有人認為「你信不信護照上面寫台灣他就不讓你走.....我們是因為拿的是中華民國的護照給你到禮遇」、「外國真的知道台灣是國家嗎？」

全世界只有8個國家在羅馬機場享有快速通關的禮遇。 圖／爆廢公社 分享 facebook