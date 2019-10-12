台鐵三橋跟南方澳大橋類似周一討論 專家建議這樣檢測

2019-10-12 09:37 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



南方澳跨港大橋10月1日崩塌，造成六名外籍船員罹難，也喚起各單位對所屬橋梁的重視。據統計，台鐵共有1599座橋，其中有三座結構屬於此次事件中的鋼纜型橋梁，台鐵也將在下周一召開大體檢前的討論會議。

台鐵局說，目前已成立橋梁檢查體檢專案小組，針對轄內三座鋼纜型橋梁再次檢查，預計在11月左右提出初步報告，說明檢驗及評估結果。至於其他橋梁的體檢報告，則是預定年底前出爐。

台鐵局說，三座橋分別是位於彰化花壇與大村站間的第一八堡圳橋，今年9月通車啟用；以及通車11年，位於東部玉里站、東里站間的客城第一號橋及客城第二號橋，都屬鋼纜支承型式拱橋，與南方澳跨港大橋類似。

台鐵局說，下周一上午將召集委員，針對三座鋼構橋進行體檢前的討論會議，討論如何加強監測，尤其針對鋼索、鉚釘、鋼纜鏽蝕程度等，要特別檢測。

據了解，這三座橋都是東幹線和西幹線的重要橋梁，以往多數檢測以目測為主，重點橋梁以兩年一次委外檢測為主原則，每年下半年則是會有定期檢查。若發現有問題，有可能必須減少載重頻率，進而導致減班，或是得規定一定軸重以上的列車包括不能行駛。

對此，新北市土木技師公會理事長張景峰說，火車通過的震動，因為長期同一個震動幅度，會有彈性疲勞和裂縫問題產生。不過，鐵路相較公路，超載的情形比較少（載客人數有限），且設計前就會考慮鐵軌、火車本身載重，不像公路常出現卡車嚴重超載，火車通過的橋基本上來說比較安全。

至於要如何檢測？張景峰說，要檢查的話，鋼索橋上下都有欄索，理論上要進到裡面檢查有無鬆脫或是變形，或是焊接部分有無斷掉。

他說，橋梁在做之前通常有預先考慮維修問題，需要時可以進到裡面去看，會有個開口可以進去，第一個鋼梁上面也有爬梯，建議台鐵可以進去看。