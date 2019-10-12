子宮內膜異位造成個人和經濟損失大 卻不被重視

2019-10-12 09:18 聯合報 編譯 聯合報 編譯 胡夢瑋 ／即時報導



PLOS ONE期刊中的一份報告指出，澳洲患有子宮內膜異位症的女性每年平均因為症狀損失澳幣3萬1000元（約新台幣65萬6580元），大部分女性患者因疼痛導致生產力下降甚至請病假，進而造成龐大經濟損失。

澳洲西雪梨大學、新南威爾斯大學調查超過400名18至45歲患有子宮內膜異位症（endometriosis）或正在經歷慢性骨盆疼痛（chronic pelvic pain）的女性。

澳洲廣播公司報導，慢性骨盆疼痛指的是，肚臍下方處不斷出現疼痛感，至少六個月，而最常見的疼痛來源是子宮內膜異位症。子宮內膜異位症是子宮裡內膜組織生長在子宮外面，會造成骨盆劇痛及疲勞。

全世界十分之一女性有這個症狀，澳洲介於1973年至1978年間出生的女性，在40至44歲時，有九分之一的女性有子宮內膜異位症。

該研究領導學者亞莫（Mike Armour）表示，這份研究提醒政府認知到子宮內膜異位症對許多女性造成的「龐大經濟負擔」，這份研究也估計，子宮內膜異位症造成澳洲經濟每年折損澳幣97億元（約台幣2054億元）。

子宮內膜異位造成的經濟負擔不下糖尿病等其他慢性疾病，然而，許多女性卻沒有受到應得的支持。

亞莫表示，「除了健保花費外，她們經歷的疼痛可能導致請假、工作上及工作外的生產力下降」。減少疼痛可減少生產力下降的情況、增進生活品質，不過仍然有許多女性表示，擔心未被診斷的子宮內膜異位症被視為「嚴重的經痛」。