親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

哪門子理財法？世界最猛熱錢 6年前「大撒幣」 現在躺著數錢

子宮內膜異位造成個人和經濟損失大 卻不被重視

2019-10-12 09:18聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

PLOS ONE期刊中的一份報告指出，澳洲患有子宮內膜異位症的女性每年平均因為症狀損失澳幣3萬1000元（約新台幣65萬6580元），大部分女性患者因疼痛導致生產力下降甚至請病假，進而造成龐大經濟損失。

澳洲西雪梨大學、新南威爾斯大學調查超過400名18至45歲患有子宮內膜異位症（endometriosis）或正在經歷慢性骨盆疼痛（chronic pelvic pain）的女性。

澳洲廣播公司報導，慢性骨盆疼痛指的是，肚臍下方處不斷出現疼痛感，至少六個月，而最常見的疼痛來源是子宮內膜異位症。子宮內膜異位症是子宮裡內膜組織生長在子宮外面，會造成骨盆劇痛及疲勞。

全世界十分之一女性有這個症狀，澳洲介於1973年至1978年間出生的女性，在40至44歲時，有九分之一的女性有子宮內膜異位症。

該研究領導學者亞莫（Mike Armour）表示，這份研究提醒政府認知到子宮內膜異位症對許多女性造成的「龐大經濟負擔」，這份研究也估計，子宮內膜異位症造成澳洲經濟每年折損澳幣97億元（約台幣2054億元）。

子宮內膜異位造成的經濟負擔不下糖尿病等其他慢性疾病，然而，許多女性卻沒有受到應得的支持。

亞莫表示，「除了健保花費外，她們經歷的疼痛可能導致請假、工作上及工作外的生產力下降」。減少疼痛可減少生產力下降的情況、增進生活品質，不過仍然有許多女性表示，擔心未被診斷的子宮內膜異位症被視為「嚴重的經痛」。

亞莫表示，「這份研究證實，子宮內膜異位症和慢性骨盆疼痛會對女性產生相當的影響，包括工作及經濟層面」。

許多子宮內膜異位病患透過止痛藥舒緩疼痛。路透
許多子宮內膜異位病患透過止痛藥舒緩疼痛。路透
分享

子宮澳洲
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

基因檢測亂象叢生 衛福部要納管

2019-10-11 23:39

下午提前北返車流 國5北向建議上午出發

2019-10-12 07:02

收假完就變天！ 氣象局：這些地方周一有雨到周五

2019-10-12 08:59

基因檢測遊走法律 醫師：準確度低、別白花錢

2019-10-12 00:02

中颱哈吉貝猛襲日本關東 今明兩天航班異動看這

2019-10-12 08:21

預測孩子未來 基因篩檢只能參考

2019-10-12 00:08

各地多雲到晴日夜溫差大 赴日注意颱風動態

2019-10-12 08:33

癱瘓疑似腦中風 竟是肺癌腦轉移

2019-10-12 00:45

健康你我他／微旅行、送小物 社區教會好貼心

2019-10-12 00:42

乳癌年輕化 精準治療救生活品質

2019-10-12 00:37

愛美有風險 絨毛面義乳恐致癌

2019-10-12 00:32

電子煙 美學者證實會致癌

2019-10-12 00:17

美國人命喪電子煙 8成小於35歲

2019-10-12 00:15

癌症遺傳諮詢師 全台僅有5名

2019-10-12 00:12

廣角鏡／霞光乍現 水天一色

2019-10-12 00:05

航班大亂 中颱哈吉貝今晚登陸東京

2019-10-12 00:05

觀光人潮 衝擊小琉球生態

2019-10-12 00:05

9地雷路段 今湧提前北返車潮

2019-10-12 00:05

大樂透頭獎連22摃 下期頭獎上看7.2億

2019-10-11 22:02

過膩退休日子！55歲主婦拚鐵路特考 一舉圓夢

2019-10-11 21:51

花大錢做這四種裝潢專家：可能找罪受

2019-10-11 20:01

買？不買？她怨長輩出國瘋買藥囤貨超困擾 網友正反意見激辯

2019-10-11 20:00

明天開車北返必看！避開9大地雷路段以免塞到深夜

2019-10-11 19:02

哈吉貝勢力範圍大 氣象局：明晚登陸東京連關西都有雨

2019-10-11 18:46

哈吉貝襲日 華航宣布明天21台日航班異動

2019-10-11 18:31

六福村大怒神故障 遊客卡空中下不來

2019-10-11 17:22

明出遊、返工作崗位查路況 5觀光區5大省道恐爆車潮

2019-10-11 16:46

宜蘭婦人吃百頁豆腐噎到命危 醫生提醒這招可保命

2019-10-11 16:44

知名鰻魚店誤將熱湯放筷上 3歲孩童遭燙傷起水泡

2019-10-11 16:30

滷肉飯上的黃蘿蔔怎麼那麼黃？拆解國飯經典配料秘密！

2019-10-11 16:30

哈吉貝影響 國泰明天4日航班延後起飛

2019-10-11 16:20

哈吉貝撲日 台灣虎航宣布明天16航班異動

2019-10-11 16:11

哈吉貝影響！台東出現2米長浪 周日前海邊活動注意安全

2019-10-11 15:52

登革熱疫情未歇 新北樹林再增1案例

2019-10-11 15:42

新北樹林再添1起本土登革熱 恐與上例同在菜園感染

2019-10-11 15:40

2寶媽的悲哀！連走路都漏尿 醫師點出2原因

2019-10-11 15:27

連假太魯閣滿地垃圾 網：沒陸客，台灣人素質也好不到哪

2019-10-11 15:26

226款炒飯角逐「台灣炒飯王」寶座 預測名單抽好禮

2019-10-11 14:49

肺癌判活不到一年 藥物接力延長七旬嬤存活期

2019-10-11 14:35
看更多

熱門文章

好市多改收停車費 她購物超順暢才知「原來大家都來這招？」

2019-10-11 15:21

六福村大怒神故障 遊客卡空中下不來

2019-10-11 17:22

連假太魯閣滿地垃圾 網：沒陸客，台灣人素質也好不到哪

2019-10-11 15:26

過膩退休日子！55歲主婦拚鐵路特考 一舉圓夢

2019-10-11 21:51

她穿絲襪出席高級婚宴 老公嫌棄：阿嬤才穿！

2019-10-11 11:35

台北101觀景台史上最低價國人超捧場 人潮一路排到空橋

2019-10-11 16:03

哈吉貝勢力範圍大 氣象局：明晚登陸東京連關西都有雨

2019-10-11 18:46

明天開車北返必看！避開9大地雷路段以免塞到深夜

2019-10-11 19:02

他花500萬買房給未婚妻 卻被要百萬聘金、宴客錢全出

2019-10-11 10:56

影／狗狗被無尾熊誤認媽「搭便車」 無辜大眼望主人求救

2019-10-11 16:22

大樂透頭獎連22摃 下期頭獎上看7.2億

2019-10-11 22:02

敦南誠品倒數計時 張鈞甯、連俞涵拍下最愛的書店角落

2019-10-11 18:15

不斷更新／國道上午五大地雷路段 國5午後將湧北返車流

2019-10-11 11:30

獨／人氣文青咖哩「寅樂屋」將熄燈！結束7年歷史

2019-10-11 14:14

哈吉貝颱風襲日！東京迪士尼、大阪環球影城12日停業

2019-10-11 19:41

連假百貨人潮洶湧 這家周年慶創下單日業績新高

2019-10-11 17:22

花大錢做這四種裝潢專家：可能找罪受

2019-10-11 20:01

不斷更新／強颱哈吉貝襲日本關東 今明航班異動看這

2019-10-11 11:59

辣椒螃蟹79折、帝王蟹66折！「珍寶」品秋蟹正逢時

2019-10-11 16:25

出遊必逛！「全家台鐵店」在地名店、現作熱食都買得到

2019-10-11 14:38

張鈞甯雪白美腿讓人心跳漏拍 和侯佩岑都搭LOEWE新款

2019-10-11 16:58

上萬隻國慶鳥出現梅山鄉太興村 壯觀如鷹河鳥友驚呼

2019-10-11 21:00

幼龜殼似太陽星芒 保育類太陽龜努力3年誕1子

2019-10-11 13:53

哈吉貝襲日 華航宣布明天21台日航班異動

2019-10-11 18:31

每日星座運勢／處女休閒娛樂機會多　結識新的朋友

2019-10-12 00:00

滷肉飯上的黃蘿蔔怎麼那麼黃？拆解國飯經典配料秘密！

2019-10-11 16:30

知名鰻魚店誤將熱湯放筷上 3歲孩童遭燙傷起水泡

2019-10-11 16:30

基因檢測亂象叢生 衛福部要納管

2019-10-11 23:39

哈吉貝影響 國泰明天4日航班延後起飛

2019-10-11 16:20

國五塞時速40 蘇花改60 慎防用餐時段宜蘭市區爆人車潮

2019-10-11 11:19

航班大亂 中颱哈吉貝今晚登陸東京

2019-10-12 00:05

肺癌判活不到一年 藥物接力延長七旬嬤存活期

2019-10-11 14:35

收假完就變天！ 氣象局：這些地方周一有雨到周五

2019-10-12 08:59

基因檢測遊走法律 醫師：準確度低、別白花錢

2019-10-12 00:02

ＢＭＩ超過35就重度肥胖 糖尿病發生率高達10倍

2019-10-11 14:23

哈吉貝撲日 台灣虎航宣布明天16航班異動

2019-10-11 16:11

宜蘭婦人吃百頁豆腐噎到命危 醫生提醒這招可保命

2019-10-11 16:44

國慶連假助攻周年慶 新光三越南西店用台南味集客

2019-10-10 17:06

「最強美少女」木村光希代言！保養水潤嘟唇就靠它

2019-10-11 16:10

掉下的核桃去哪了？全被松鼠藏進車引擎箱

2019-10-11 12:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top