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收假完就變天！ 氣象局：這些地方周一有雨到周五

2019-10-12 08:59聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

國慶連假過完就要變天！中央氣象局說，今、明兩天各地多雲到晴，僅花東、恆春半島有零星短暫陣雨，不過到了下周一受到東北風增強影響，迎風面北部、東半部有雨到周五，特別是宜蘭和基隆北海岸更要留意。

中央氣象局說，國慶連假過完就要迎接一周降雨。本報資料照片
中央氣象局說，國慶連假過完就要迎接一周降雨。本報資料照片
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氣象預報員陳伊秀說，今天各地多雲到晴為主，有點東北風和東風，花東、恆春半島有零星短暫陣雨，午後雷陣雨範圍較前幾日廣，南部地區，包含台南、高雄和屏東近山區平地，及中部山區皆在可能降雨範圍內。

溫度方面，陳伊秀說，白天中南部高溫可以來到33度、北部30到31度、東半部29到30度，各地低溫則落在22到23度，中南部溫差大。

陳伊秀說，明天和今天天氣差不多，不過明天東北風慢慢增強，越晚迎風面雲量變多。

陳伊秀說，到了下周一及下周二，是東北風最強的一天，迎風面北部和東半部會陸續有雨勢，一路有雨到下周五，其中宜蘭及基隆北海岸是基本盤，要特別留意。

陳伊秀說，花東地區下周一和下周二降雨機率較高，下周三是空檔，到了下周四、下周五又會有雨；北部則是東部跟山區降雨機率較其他平地高，整體來說以下周一晚上到下周二降雨狀況較明顯，下周三一樣是小空檔，下周四則是時有時無。

另外，陳伊秀說，今明兩天還要留意長浪，基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率；今天零時台東（蘭嶼、台東）及馬祖仍觀測到浪高兩米左右的長浪，請注意。

至於中颱哈吉貝對日本影響，陳伊秀說，其暴風圈半徑已經觸陸，中心點預估今天傍晚登陸，會擦過關東地區邊邊角角，今天影響最為劇烈，會帶來強風暴雨，而該颱風在碰觸到陸地後強度會大幅減弱，預計明天白天就會逐漸遠離。

基隆恆春蘭嶼哈吉貝颱風
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