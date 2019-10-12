中颱哈吉貝猛襲日本關東 今明兩天航班異動看這

2019-10-12 08:21 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



今年第19號颱風「哈吉貝」，今、明兩天以中度颱風之姿襲日，預計為關東地區帶來劇烈影響。

中颱哈吉貝將影響日本天氣，長榮航空部分航班有異動。本報資料照片 分享 facebook

以下為各家航空公司異動：

●長榮航空

往返桃園—東京成田航班全日取消

往返台北松山—東京羽田，除了BR189D提前至11日20時15分起飛，其餘航班取消

往返高雄—東京成田航班全日取消

往返桃園—名古屋航班全日取消

往返高雄—大阪航班全日取消

往返桃園—大阪BR178/BR177、BR132/BR131航班取消

●中華航空

今天航班取消

CI166 高雄往大阪

CI177 大阪往高雄

CI154/155 台北往返名古屋

今天航班提前

CI159 大阪往台北

CI220/221 台北往返羽田

CI100/101 台北往返成田

CI104/105台北往返成田

今天航班延後

CI106 台北(桃園)往東京(成田)

CI150 台北(桃園)往名古屋

CI158 台北(桃園)往大阪

CI176 高雄往大阪

CI222/223 台北(松山)往返東京(羽田)

CI108/109 台北(桃園)往返東京(成田)

CI156/157 台北(桃園)往返大阪

CI152/153 台北(桃園)往返大阪

CI172/173 台北(桃園)往返大阪

明天航班延後

CI201/202 台北(松山)往返上海(虹橋)

●日本航空

今天台灣出發航班，包含JL096、JL098、JL802、JL804、JL812、JL814和JL822，及抵達台灣的航班，包含JL097、JL099、JL805、JL809、JL811和JL821，共12班航班取消

●全日空航班

今天台北往返東京將有六航班取消，包括東京羽田-台北松山NH851、台北松山-東京羽田NH852、東京羽田-台北松山NH853、台北松山-東京羽田NH854、東京成田-台北桃園NH823、台北桃園-東京成田NH824

●台灣虎航

T202/IT203 桃園-東京成田來回航班取消

IT268/IT269 高雄-名古屋來回航班取消

IT280 高雄-東京成田提前於06:35起飛

IT281 東京成田-高雄提前於10:50起飛

IT200 桃園-東京成田提前於05:35起飛

IT201 東京成田-桃園提前於12:00起飛

IT210 桃園-大阪關西提前於03:15起飛

IT211 大阪關西-桃園提前於07:50起飛

IT220 桃園-大阪關西延至10月13日05:00起飛，航班編號改為IT9220

IT221 大阪關西-桃園延至10月13日09:35起飛，航班編號改為IT9221

IT206 桃園-名古屋提前於05:00起飛

IT207 名古屋-桃園提前於09:45起飛

IT214 桃園-岡山提前於09:00起飛

IT215 岡山-桃園提前於13:25起飛

●華信航空

今天台中出發國際、兩岸航線

AE266/267 台中往返東京取消。

AE7336/7337台中往返鳥取取消。

●國泰航空

今天往來台北與日本航班異動

CX450 台北-東京 延飛至13日09:10起飛

CX530 台北-名古屋延飛至13日09:10起飛

CX451 東京-台北延飛至10月13日14:30起飛

CX531 名古屋延飛至10月13日14:05起飛

CX450 台北-東京 延飛至13日09:10起飛

CX530 台北-名古屋延飛至13日09:10起飛

CX564 台北-大阪延飛至13日09:00

CX451 東京-台北延飛至10月13日14:30起飛

CX531 名古屋-台北延飛至10月13日14:05起飛

CX565 大阪-台北延飛至10月13日13:50