「台灣東尼獎」有譜！國表藝將提表演藝術獎評估報告

2019-10-12 03:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／台北即時報導



台灣有金馬獎、金鐘獎、金鼎獎、金曲獎、金漫獎.... 卻沒有一個針對表演藝術/劇場的專門獎項。近年高雄衛武營、台中歌劇院兩大表演場館成立，刺激台灣表演藝術發展，文化界咸認，該是設立台灣表演藝術專門獎項的時刻了。

近日表演藝術聯盟在全台舉行論壇，擬向文化部提案建議政府單位設表演藝術獎項，邀請專家學者或民眾參與評選，獎勵優秀作品與表演藝術工作者，增加民眾與表演藝術的互動。

文化部回應，針對外界期待設置「表演藝術獎」一事，文化部及國家表演藝術中心(國表藝)已陸續召開諮詢會議，委由國家表演藝術中心進行研究，蒐集分析國內外相關獎項作法，並深入瞭解國內各方看法與建議。國表藝將提出設置「表演藝術獎」的評估報告，以供文化部後續研議規劃。

美國有逾七十年歷史的最高舞台劇榮譽「東尼獎」、香港有香港舞台劇獎、大陸近年也設置「壹戲劇大賞」，台灣劇團多次奪獎。台灣廿多年前便有設「台灣東尼獎」的呼聲，迄今僅官方的「傳藝金曲獎」將傳統戲曲列入獎項、民間的「台新藝術獎」也將表演藝術列入，但皆非專門針對表演藝術、獎項也相當有限。

國表藝董事長朱宗慶透露，目前正進行評估的表演藝術獎項，不會是只針對舞台劇，而是將音樂、舞蹈、戲劇列入。一位參加諮詢會議的劇場人樂觀預估，兩年內可完成獎項設置。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝指出，台灣人沒有走入劇場的習慣，多數人對表演藝術「有距離感」；設立表演藝術官方獎項，並仿照金馬獎、金曲獎打造具話題性的頒獎典禮，可拉近表演藝術和民眾的距離。她認為，此一獎項可朝「官方編預算、民間籌辦」的方向進行。

表演藝術聯盟理事長林佳鋒認為，此一表演藝術獎務必要擁有金馬獎、金曲獎的「市場性」，才能讓民眾親近劇場。他建議設「觀眾票選獎」，但不能淪為「灌票」，如可透過兩廳院的售票系統機制，限制買票進場的觀眾才能投票。