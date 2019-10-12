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基因檢測遊走法律 醫師：準確度低、別白花錢

2019-10-12 00:02聯合報 記者李樹人陳雨鑫／台北報導

透過基因檢測了解孩子性向，醫師指出，這種檢測沒有任何意義，家長不要白花錢。 （新...
透過基因檢測了解孩子性向，醫師指出，這種檢測沒有任何意義，家長不要白花錢。 （新華社資料照片）
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國內部分生技公司以科學、基因可篩檢音樂、體育等性向為名，大賺家長的錢，費用從數萬元至十萬元不等，婦科權威教授李茂盛說，「這根本就是騙錢」，歐美、日本等先進國家幾乎不推基因檢測商業模式，只有台灣生技業者遊走法律邊緣，政府應該盡速納管，不要讓民眾花錢受騙。

李茂盛說，近一、兩年來，不少家長在門診問及「要花錢幫孩子做基因檢測嗎？」他的答案都一樣，「這是沒有必要、沒意義的檢測」，因為準確度很低，家長不要白花錢。

坊間部分生技業者以「小孩成長只有一次」、「不要讓孩子輸在起跑點」為由，洗腦家長；因為生的少，希望孩子能出人頭地，有些家長竟貸款借錢，讓孩子接受基因篩檢，相當離譜。

此外，有些業者推出性向基因檢測，李茂盛說，如果報告顯示孩子適合打籃球、打棒球、彈鋼琴，難道不問有沒有興趣，就強迫他們去學？

長庚醫院免疫腫瘤學卓越中心主任張文震也持同樣看法，他指出，人類對基因的理解有限，即使是癌症用藥也只是初期的了解，要透過檢驗運動基因、音樂基因，來斷定孩子的未來，「參考就好」，因為要全面理解基因可能還要再等一百年以後。

台北醫學大學附設醫院血液腫瘤科主任、台北癌症中心主治醫師曾慧恩表示，坊間許多基因檢測商品所提供的結果，通常是不痛不癢，像是國外近期盛行的消費性基因檢測商品，直接在網路上購買，塗抹唾液即可完成檢驗，結果卻是告訴你睡得好不好，確認親子ＤＮＡ等，準確度不一定高，通常只是參考而已。

李茂盛說，基因檢測商業模式相當不正常，且遊走於法規邊緣，生技業者與檢驗所合作，採集民眾血液唾液，因為不是醫療院所，也不用通過當地衛生局審核，就可以自訂檢測價格。此外，一般檢測需醫師開立檢驗單，但基因檢測卻完全不用，不受衛生法規所約束，衛福部應展現魄力，好好整頓亂象。

基因生技衛生局DNA癌症
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