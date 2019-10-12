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航班大亂 中颱哈吉貝今晚登陸東京

2019-10-12 00:05聯合報 記者吳姿賢／台北報導

中颱哈吉貝將往北移動並通過日本地區。 圖／取自中央氣象局網站
中颱哈吉貝將往北移動並通過日本地區。 圖／取自中央氣象局網站
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中颱哈吉貝今晚預計挾帶強風豪雨在日本東京附近登陸，中央氣象局表示，哈吉貝將對關東天氣造成劇烈影響，且暴風圈範圍廣大，連關西也會降下明顯雨勢。今有多家航空公司取消台日航班或調整起飛時間，赴日旅客記得確認班機時間以免撲空。

氣象局預報員李孟軒表示，今明兩天各地都是適合出遊的好天氣，僅花東、恆春半島、午後南部地區及中部山區有短暫陣雨。日夜溫差大，出門應適時增添衣物。

下周一開始變天，李孟軒說，受到東北風影響，北部、東半部轉濕涼，雨勢一直持續到周三，高溫也會降到廿七至廿八度，中南部則沒太大影響，仍為多雲到晴。

哈吉貝將持續朝北移動並通過日本，對台灣天氣沒直接影響，但這兩天基隆北海岸、東半部、恆春半島、馬祖沿海都有長浪發生機率，海邊活動須注意安全。

哈吉貝外圍環流昨開始影響日本關東地區，李孟軒表示，雖然哈吉貝已降為中颱，未來沒增強趨勢，但今晚仍會以中颱等級強度在東京附近登陸，主要影響範圍為關東地區。不過哈吉貝七級暴風圈半徑有三百公里，其外圍環流仍會導致關西一帶也出現明顯雨勢。

李孟軒說，哈吉貝十三日早上才會遠離日本，並逐漸減弱為溫帶氣旋，這段期間赴日民眾要留意航班資訊及天氣動態

受颱風影響，多家航空公司已宣布今天台日部分航班取消、提前或延後起飛時間，華航及台灣虎航各有廿一及十六個航班異動，長榮今天更全日取消桃園及高雄往返東京成田、桃園往返名古屋、高雄往返大阪航班，明天東京羽田往松山航班也取消。

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