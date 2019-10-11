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過膩退休日子！55歲主婦拚鐵路特考 一舉圓夢

2019-10-11 21:51聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

55歲的許瀞萓，退休後學瑜伽、烘焙、烏克麗麗、喝下午茶，但這樣的生活過了3年，學習學到乏味、喝下午茶喝到膩，心想「難道就要這樣到老？」鼓起勇氣拚鐵路特考，兩次考上，從家庭主婦、高年級國考生，即將成為台鐵事務管理員。

雖然35年沒拿過2B鉛筆考試，K書K到兩眼昏花，卻甘之如飴。許瀞萓說，以前為父母、為家庭、為孩子而忙，「這是第一次為自己做點事！」

在電子業待到退休，許瀞萓原以為自此可遊山玩水，但不過3年就閒到發慌。當她看到當公務員的老同學氣定神閒，心生羨慕，下了人生重大決定：要當高年級國考考生。

當家人以為她只是打發時間，許瀞萓卻已卯足勁，整個人「撩落去」。第一年鐵路特考差兩分因此落榜，她還跑到樹林山佳車站當職代，提前熟悉職場環境，更加堅定一定要考上的決心。

第二次應試，許瀞萓索性辭掉山佳車站工作，利用最後3個月拚了。家住桃園的她，大老遠跑到同事推薦的台南補習。同事熱心出借老家給人生地不熟的她寄宿，跟她年紀相仿的同事媽媽，甚至每天騎摩托車接送她上下課。

許瀞萓說，投入公職考後才深刻領悟「原來知識這麼美好！」她大量練習歷屆試題，分門別類標記出常考、常錯的題目，「練習時寫錯沒關係，但寫錯了一定要檢討。」她認為做筆記很重要，透過歸納，就能發現出題規則，考前最後一周，她只讀筆記，因為她知道，那些就是最需要加強的部分。

許瀞萓笑說，看到老師、同學都比她年輕，心裡難免有壓力。上課刻意戴口罩，回想第一次到補習班報到，坐在教室位子上感受到備考辛苦，讓她想起曾逼迫大兒子念書，於是打電話跟兒子道歉，兒子反倒安慰媽媽「過幾天就習慣了。」

許瀞萓認為，考試真的很辛苦，但相對於年輕考生，自己負擔學費，不怕親友在旁碎碎念，也沒有戀愛煩惱，能心無旁騖準備考試，「要考幾年就考幾年。」

考上鐵路特考事務管理佐級，成了夢想中的公務員，但許瀞萓沒有停下腳步，打算繼續準備其他公職考。她表示，發現腦袋好像還可以用，「為自己就會很努力！」

許瀞萓退休後日子閒得發慌，鼓起勇氣報考鐵路特考，一舉圓夢，她說這是人生中第一次為...
許瀞萓退休後日子閒得發慌，鼓起勇氣報考鐵路特考，一舉圓夢，她說這是人生中第一次為自己而努力。圖╱許瀞萓提供
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