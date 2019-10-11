明天開車北返必看！避開9大地雷路段以免塞到深夜
明天是國慶連假第3天，提前北上返回工作崗位的車潮將大量湧現。預估下午起國道逐漸壅塞，9大地雷路段將一路塞到晚上，行車時間為平常3至5倍，其中國五宜蘭—坪林路段更會塞到深夜12時，行車時間為平常7倍。建議避開尖峰時刻或使用替代道路，以免卡在車陣。
交通部高公局預估，明天國道交通量為115百萬車公里，為平日87百萬車公里的1.3倍，其中北向交通量可達63百萬車公里，為平日1.5倍。
9大地雷路段集中在北上部分，國1虎尾—埔鹽系統下午2時至深夜10時、南屯—台中系統下午3時至晚上8時、新竹系統—湖口下午2時至晚上8時，行車時間為平常3至5倍。
國3關西—三鶯、大山—香山、竹山—中興、霧峰系統—霧峰，下午4時至晚上8時，行車時間為平常3至5倍。
國5宜蘭—坪林從早一路塞到晚，上午11時至深夜12時行車時間為平常7倍。國6舊正—霧峰系統行車時間為平常3倍。
明日交通疏導措施包括下午2時晚上9時國5蘇澳—頭城北向高乘載管制，全日封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3竹南北向入口匝道，單一費率（國3新竹系統至燕巢系統再8折收費）、深夜0時至清晨5時暫停收費、開放路肩及匝道儀控等。
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