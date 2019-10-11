明出遊、返工作崗位查路況 5觀光區5大省道恐爆車潮

2019-10-11 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／即時報導



明天是國慶連假第三天，不少民眾有短程、中程旅遊計畫，交通部公路總局參考歷史交通量，預估觀光遊樂地區聯外道路明天全日有較大車潮，「上午進入、下午離開」，包括台3線大溪老街、台7線慈湖、台14甲線清境農場及合歡山、台21線日月潭等。

除了觀光遊樂地區聯外道路恐車多壅塞，明天下午也會湧現收假返回工作地的旅次，包含台1線水底寮北向（往屏東）、台9線礁溪北向（接國道5號頭城交流道）、台9線蘇花路廊北向（往蘇澳）、台9線南迴公路南向（往屏東）、台61線苗栗路段北向（接國道3號西濱交流道）皆可能出現局部路段車多或壅塞情形。

公總表示，今天北部基隆北海岸、淡水、瑞芳、合歡山、清境農場及日月潭等著名觀光景點，一早即開始湧現車潮，台2線、台62線、台14甲線及台21線均出現車多擁擠現象，中部台74線快官及霧峰路段也是車潮不斷。

為鼓勵民眾搭乘公共運輸返鄉及出遊，本次連假共14家業者86條國道客運重點疏運路線，10月13日24時止，享平日優惠票價或原票價85折優惠。