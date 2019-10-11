知名鰻魚店誤將熱湯放筷上 3歲孩童遭燙傷起水泡

2019-10-11 16:30 聯合新聞網 綜合報導



李姓網友的3歲兒子手腳有多處燙傷痕跡。圖擷自 臉書社團「爆怨公社」 分享 facebook

許多店家在忙碌客多時，可能都會要求客人併桌，並加快出餐速度，但若是沒有注意將熱食放好，恐怕會將餐點誤撒在客人身上。一位李姓網友昨日在網路上發文，表示自己5日帶小朋友到台北市知名鰻魚店用餐，但服務人員在上熱湯的途中太過匆忙，誤將湯放在筷上，導致熱湯打翻，自己小孩手腳燙傷起泡，雖然在送醫前店家有說會負責，但原PO聲稱5天過去店家卻未與他有任何聯絡。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，表示自己當天帶著3歲小孩到台北市一家知名鰻魚店用餐，但用餐不久店家就因為客人過多而要求併桌，接著服務人員在上味噌湯時卻因太過匆忙將熱湯放在免洗筷上，結果併桌的客人一拿起筷子就把滾燙的熱湯翻倒在小孩的手腳上，原PO見狀緊急將小孩送醫，而併桌的客人也急忙道歉跟著前往，店家也在送醫前表示會負責。

事後，原PO帶著小孩送醫急救的單據到店家，店家卻只淡淡地回應「我們有保險公司會處理」，讓原PO相當氣憤，並表示事後至今店家完全沒有與他們聯絡，也沒有關心過小孩傷勢，他說「小朋友每天都做惡夢，半夜一直嚇醒，真希望當時沒帶他去那間店吃飯。」

貼文一出後，許多網友氣憤地留言回應，「直接提告傷害…就會很積極找你和解了…管它什麼保險不保險的是他家的事…」、「爛透了，絕對不會支持這種店。」、「檢附驗傷單，直接告吧！」、「店家真的很不該耶！太小的孩子真的不適合去生意好需要併桌的店家吃。」

但也有網友回應「我反而覺得是弄倒湯的客人要負責ㄋ…」、「應該是客人要賠吧？」、「湯放在筷子上，拿筷子時，是沒看到湯嗎？客人的問題也很大。」、「現在只有單方面講，等店家回覆囉。」