親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

哈吉貝影響 國泰明天4日航班延後起飛

台女穿超露比基尼遊長灘島遭罰 警：根本只穿了繩子

知名鰻魚店誤將熱湯放筷上 3歲孩童遭燙傷起水泡

2019-10-11 16:30聯合新聞網 綜合報導

李姓網友的3歲兒子手腳有多處燙傷痕跡。圖擷自臉書社團「爆怨公社」
李姓網友的3歲兒子手腳有多處燙傷痕跡。圖擷自臉書社團「爆怨公社」
分享

許多店家在忙碌客多時，可能都會要求客人併桌，並加快出餐速度，但若是沒有注意將熱食放好，恐怕會將餐點誤撒在客人身上。一位李姓網友昨日在網路上發文，表示自己5日帶小朋友到台北市知名鰻魚店用餐，但服務人員在上熱湯的途中太過匆忙，誤將湯放在筷上，導致熱湯打翻，自己小孩手腳燙傷起泡，雖然在送醫前店家有說會負責，但原PO聲稱5天過去店家卻未與他有任何聯絡。

原PO在臉書社團「爆怨公社發文，表示自己當天帶著3歲小孩到台北市一家知名鰻魚店用餐，但用餐不久店家就因為客人過多而要求併桌，接著服務人員在上味噌湯時卻因太過匆忙將熱湯放在免洗筷上，結果併桌的客人一拿起筷子就把滾燙的熱湯翻倒在小孩的手腳上，原PO見狀緊急將小孩送醫，而併桌的客人也急忙道歉跟著前往，店家也在送醫前表示會負責。

事後，原PO帶著小孩送醫急救的單據到店家，店家卻只淡淡地回應「我們有保險公司會處理」，讓原PO相當氣憤，並表示事後至今店家完全沒有與他們聯絡，也沒有關心過小孩傷勢，他說「小朋友每天都做惡夢，半夜一直嚇醒，真希望當時沒帶他去那間店吃飯。」

貼文一出後，許多網友氣憤地留言回應，「直接提告傷害…就會很積極找你和解了…管它什麼保險不保險的是他家的事…」、「爛透了，絕對不會支持這種店。」、「檢附驗傷單，直接告吧！」、「店家真的很不該耶！太小的孩子真的不適合去生意好需要併桌的店家吃。」

但也有網友回應「我反而覺得是弄倒湯的客人要負責ㄋ…」、「應該是客人要賠吧？」、「湯放在筷子上，拿筷子時，是沒看到湯嗎？客人的問題也很大。」、「現在只有單方面講，等店家回覆囉。」

李姓網友的3歲兒子被餐廳熱湯打翻燙傷。圖擷自臉書社團「爆怨公社」
李姓網友的3歲兒子被餐廳熱湯打翻燙傷。圖擷自臉書社團「爆怨公社」
分享

爆怨公社北市餐飲業
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

哈吉貝影響 國泰明天4日航班延後起飛

2019-10-11 16:20

哈吉貝撲日 台灣虎航宣布明天16航班異動

2019-10-11 16:11

滷肉飯上的黃蘿蔔怎麼那麼黃？拆解國飯經典配料秘密！

2019-10-11 16:30

哈吉貝影響！台東出現2米長浪 周日前海邊活動注意安全

2019-10-11 15:52

登革熱疫情未歇 新北樹林再增1案例

2019-10-11 15:42

新北樹林再添1起本土登革熱 恐與上例同在菜園感染

2019-10-11 15:40

2寶媽的悲哀！連走路都漏尿 醫師點出2原因

2019-10-11 15:27

連假太魯閣滿地垃圾 網：沒陸客，台灣人素質也好不到哪

2019-10-11 15:26

226款炒飯角逐「台灣炒飯王」寶座 預測名單抽好禮

2019-10-11 14:49

肺癌判活不到一年 藥物接力延長七旬嬤存活期

2019-10-11 14:35

孩子養胖才有本錢抽高 國健署用實證打破迷思

2019-10-11 14:24

ＢＭＩ超過35就重度肥胖 糖尿病發生率高達10倍

2019-10-11 14:23

注意這4項裝潢 避免花大錢找罪受

2019-10-11 13:39

國五南向車潮湧現 下午首波北向車潮恐塞到深夜

2019-10-11 12:55

立委籲衛福部協調 讓中醫科學化

2019-10-11 12:54

傳統中藥行怎麼接班？ 生存大作戰

2019-10-11 12:53

長照基金拉警報 最快後年收支短絀

2019-10-11 12:49

讓長照完善 推自立照顧把長照變「短照」

2019-10-11 12:46

國5北返車潮 明天迎「地雷日」

2019-10-11 12:41

午後臭氧濃度上升 中南部空品恐拉橘色警報

2019-10-11 12:32

搭高鐵玩離島 交通聯票到小琉球

2019-10-11 12:30

藍皮普快站站停 沿途小站都是秘境

2019-10-11 12:29

國慶不缺席 金酒受邀參與花車遊行與晚會超吸睛

2019-10-11 12:29

居家醫療跨海服務 聯醫「一只皮箱」到馬祖

2019-10-11 12:28

出遊潮塞爆國1南北向 時速不到20公里動彈不得

2019-10-11 12:27

台鐵藍皮普快列車 拒絕走入歷史

2019-10-11 12:27

國慶適逢連續假期 僑胞回國順便健檢增2至3成

2019-10-11 12:05

被閃太難過！早餐店超狂店休通知 網友笑爆：老闆不缺錢只缺愛

2019-10-11 12:00

不斷更新／強颱哈吉貝襲日本關東 今明航班異動看這

2019-10-11 11:59

長照2.0成效不彰 立院報告提改善建議

2019-10-11 11:54

選舉年再逢中醫藥戰爭 立委：陳時中應出面主導

2019-10-11 11:53

戰火再起？中醫師及藥師控衛福部縱放中藥商世襲復辟

2019-10-11 11:53

預算中心：長照2.0財務缺乏通盤考量 不利永續經營

2019-10-11 11:53

出國最怕「食物中毒」 旅平險怎麼賠不可不知

2019-10-11 11:47

吃素一定健康？營養師籲營養仍須均衡

2019-10-11 11:41

不斷更新／國道上午五大地雷路段 國5午後將湧北返車流

2019-10-11 11:30

國五塞時速40 蘇花改60 慎防用餐時段宜蘭市區爆人車潮

2019-10-11 11:19

學生族福音！「新北捷運青年租金補貼」最高2400元

2019-10-11 10:59

今下午3時起湧北返車潮 明後天這些路段塞爆

2019-10-11 10:37
看更多

熱門文章

國慶寶寶「開箱文」！ 軍人爸與醫師都參一腳

2019-10-10 17:03

超暖！狗狗搭地鐵熟睡 主人全程伸手做「枕頭」

2019-10-10 20:00

小孟塔羅：年底要提防什麼人來陷害？

2019-10-11 08:16

哈吉貝成西北太平洋最強颱 將從日本關西橫掃到關東

2019-10-10 18:28

不斷更新／國道上午五大地雷路段 國5午後將湧北返車流

2019-10-11 11:30

他花500萬買房給未婚妻 卻被要百萬聘金、宴客錢全出

2019-10-11 10:56

輕忽胸悶頭疼 年輕的他走了

2019-10-11 00:03

強颱哈吉貝明天襲日 長榮公布航班異動

2019-10-10 22:15

明六大地雷路段曝光 國5南北向接力狂塞16小時

2019-10-10 19:00

她穿絲襪出席高級婚宴 老公嫌棄：阿嬤才穿！

2019-10-11 11:35

每日星座運勢／天秤運勢旺稱心如意　有利短線投資

2019-10-11 00:00

國慶煙火在屏東！國10壅塞、時速緩慢 警：這樣走較快

2019-10-10 17:42

好市多改收停車費 她購物超順暢才知「原來大家都來這招？」

2019-10-11 15:21

連假太魯閣滿地垃圾 網：沒陸客，台灣人素質也好不到哪

2019-10-11 15:26

漢堡排套餐、招牌套餐上市！鳥丈還有「清酒套餐」可搭

2019-10-11 00:12

不斷更新／強颱哈吉貝襲日本關東 今明航班異動看這

2019-10-11 11:59

【祖孫之間】陳一萍／阿公的愛

2019-10-11 06:00

送快煮麵、紅糯香米！勝政、勝勢豬排慶週年 新品上桌

2019-10-10 15:24

日本法式吐司快閃中和 首四日買一送一

2019-10-10 14:40

「京都大阪米其林」出爐！這2間名店「連續10年三星」

2019-10-10 18:58

連假好天氣 下周一起東北風逐漸增強水氣增

2019-10-11 07:23

出遊好天氣 國道5今南北接力塞

2019-10-11 00:19

高血壓壓垮尖石鄉居民健康 馬偕將偵測利器帶上山

2019-10-10 20:05

【夫妻之間】楊嘉敏／阿嬤的隨身聽

2019-10-11 06:00

國慶連假助攻周年慶 新光三越南西店用台南味集客

2019-10-10 17:06

獨／人氣文青咖哩「寅樂屋」將熄燈！結束7年歷史

2019-10-11 14:14

司馬庫斯車禍後 尖石鄉靠消防猛男學自救法

2019-10-10 21:34

願景／國慶夜 上千人聚日月潭賞《水起．台灣》

2019-10-10 20:42

國5下午繼續塞 部分路段時速2、30公里龜速前進

2019-10-10 15:40

【我愛一個人煮-85】太陽臉／鯧魚米粉和香菇竹筍粥

2019-10-11 06:00

幼龜殼似太陽星芒 保育類太陽龜努力3年誕1子

2019-10-11 13:53

「國慶鳥」爽約？ 灰面鵟鷹只來零星千餘隻

2019-10-10 23:36

今下午3時起湧北返車潮 明後天這些路段塞爆

2019-10-11 10:37

2寶媽的悲哀！連走路都漏尿 醫師點出2原因

2019-10-11 15:27

國慶不缺席 金酒受邀參與花車遊行與晚會超吸睛

2019-10-11 12:29

雙十連假助攻 百貨周年慶開戰！

2019-10-11 01:07

出遊潮塞爆國1南北向 時速不到20公里動彈不得

2019-10-11 12:27

大樂透連21摃 明頭獎上看6.8億元

2019-10-10 17:52

強颱哈吉貝威脅 日本航空取消班次看這

2019-10-11 08:48

滿500送628＋抽機票！涓豆腐、北村豆腐家同慶泡菜節

2019-10-10 17:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top