哈吉貝撲日 台灣虎航宣布明天16航班異動
中颱哈吉貝持續朝日本方向前進，預計會為關東地區天氣帶來明顯影響。基於飛行安全考量，台灣虎航宣布，明天將有16航班異動，包括取消、提前或延後起飛，赴日民眾出門登機前，記得查詢航班狀況。
台灣虎航宣布明天航班異動，IT202／IT203桃園—東京成田來回航班取消，IT268／IT269高雄—名古屋來回航班取消。
其他航班更改起飛時間，包括IT280高雄—東京成田提前於早上6時35分起飛，IT281東京成田—高雄提前於早上10時50分起飛，IT200桃園—東京成田提前於清晨5時35分起飛，IT201東京成田—桃園提前於中午12時起飛。
IT210桃園—大阪關西提前於凌晨3時15分起飛，IT211大阪關西—桃園提前於早上7時50分起飛，IT220桃園—大阪關西延至10月13日清晨5時起飛、航班編號改為IT9220，IT221大阪關西—桃園延至10月13日早上9時35分起飛，航班編號改為IT9221。
IT206桃園—名古屋提前於清晨5時起飛，IT207名古屋—桃園提前於早上9時45分起飛，IT214桃園—岡山提前於早上9時起飛，IT215岡山—桃園提前於下午1時25分起飛。
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