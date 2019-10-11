哈吉貝撲日 台灣虎航宣布明天16航班異動

2019-10-11 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／即時報導



中颱哈吉貝持續朝日本方向前進，預計會為關東地區天氣帶來明顯影響。基於飛行安全考量，台灣虎航宣布，明天將有16航班異動，包括取消、提前或延後起飛，赴日民眾出門登機前，記得查詢航班狀況。

台灣虎航宣布明天航班異動，IT202／IT203桃園—東京成田來回航班取消，IT268／IT269高雄—名古屋來回航班取消。

其他航班更改起飛時間，包括IT280高雄—東京成田提前於早上6時35分起飛，IT281東京成田—高雄提前於早上10時50分起飛，IT200桃園—東京成田提前於清晨5時35分起飛，IT201東京成田—桃園提前於中午12時起飛。

IT210桃園—大阪關西提前於凌晨3時15分起飛，IT211大阪關西—桃園提前於早上7時50分起飛，IT220桃園—大阪關西延至10月13日清晨5時起飛、航班編號改為IT9220，IT221大阪關西—桃園延至10月13日早上9時35分起飛，航班編號改為IT9221。