登革熱疫情未歇 新北樹林再增1案例

2019-10-11 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北即時報導



新北市樹林區自6日出現首例登革熱案例後，今再新增一名案例。60多歲居住在樹林區坡內里男性，8日出現發燒、頭痛、關節痛、骨頭痛及肌肉痛等症狀，當晚就醫並經登革熱NS1快篩陽性，由醫院通報送驗，今確診感染登革病毒第一型；個案目前居家防蚊隔離中，同住家人者無疑似症狀。

衛福部疾管署表示，新增個案在可感染期間，於坡內里住家與某鄰近的菜園活動，當6日宣布樹林區首例個案後，發現60多歲的男子與首例個案的活動地重疊，研判在坡內里該菜園周邊感染之可能性較高，屬同一波感染個案。

衛生單位接獲通報後已針對個案住家進行化學防治及疫情調查，預計於12日擴大進行社區逐戶入內噴消，並將掌握出入菜園人員名單以進行健康監測。中央與地方政府已針對個案居住地周圍進行疫情調查與病媒蚊孳生源清除作業，持續加強環境噴消與民眾衛教。

根據疾管署統計，截至目前國內累計95例本土登革熱病例，為高雄市57例、台南市31例、新北市4例、台北市2例、桃園市1例。另有416例境外移入病例，近一個月新增個案感染國家以越南、柬埔寨、菲律賓及緬甸為多。