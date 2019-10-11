226款炒飯角逐「台灣炒飯王」寶座 預測名單抽好禮

2019-10-11 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／即時報導



農委會農糧署近期推出「台灣炒飯王—全民潮味對決之戰」，全台共有19縣市、171家業者參加，推出226款炒飯角逐王位，10月15日起辦理北、中、南、東四場區域初賽，決定哪家炒飯可以進入全國賽。農糧署臉書粉絲團目前搶先舉辦「北區—地方特色炒飯」預測活動，最大獎可抽到日系輕食砂鍋。

北區總共有76組業者參賽，10月15日辦理區域賽，並將於10月31日公布入圍全國賽名單。農糧署在粉絲團舉辦抽獎活動，活動時間10月9日至10月14日，只要按讚加入「鮮享農YA—農糧署」粉絲團，在貼文留言「神預測北區○○○店家強勢入圍全國賽」，並將貼文按讚公開分享到個人FB，就可參加抽獎。

獎項有日系輕食砂鍋2組、米巧克力酥片8組、台灣米夾心餅1組、可愛造型飯模5組。開獎時間為10月31日。未來也會舉辦中區、南區、東區的預測活動，可以每場次都參加抽獎，等於有4次中獎機會。

農糧署說，「台灣炒飯王—全民潮味對決之戰」分成「美味經典組」及「創意潮流組」二大主題，「美味經典組」強調好吃、經濟實惠，每份炒飯售價不得高於新台幣80元，「創意潮流組」則以新穎獨創、在地食材百變風貌為訴求。