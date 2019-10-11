肺癌判活不到一年 藥物接力延長七旬嬤存活期

2019-10-11 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北即時報導



75歲的陳奶奶，因丈夫早逝、孫子在外地工作，平時一人獨居家中，二年前因胸痛外加呼吸困難，就醫後確診為肺腺癌第四期，研判剩不到一年壽命，後在醫師建議下以口服標靶接力治療，目前狀況穩定，還能參加社團活動。

收治陳奶奶的中國附醫胸腔內科醫師涂智彥表示，據衛福部2018年國人死因統計結果，癌症仍居10大死因榜首，且肺癌占男女癌症死因第一名。涂智彥說，肺癌的確較難在早期發現，並分成非小細胞肺癌及小細胞肺癌，85%的病友為非小細胞肺癌，而非小細胞肺癌中又以肺腺癌最常見，而六到七成的患者多是晚期的肺腺癌；已知的致病基因包含EGFR、ALK、ROS1，以及BRAF基因，其中EGFR突變就佔約六成。而在危險因子上，除空汙外，抽菸、基因遺傳等也是可能罹患肺癌因素。

涂智彥說，雖肺癌死亡率高，但隨醫療進步，目前已有更多新藥可協助，如健保已給付第一二代標靶藥物。而據最新收案包括台灣在內10國的跨國研究顯示，第一線標靶藥物選擇將影響整體治療療效，晚期EGFR突變肺腺癌患者，透過口服標靶藥物接力，治療存活期較過往延長1倍以上。建議患者應與醫師討論治療計畫，來延長存活期。