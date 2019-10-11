連假太魯閣滿地垃圾 網：沒陸客，台灣人素質也好不到哪

2019-10-11 15:26 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友趁著連假到花蓮遊玩，沒想到竟然看到超商外到處是垃圾。 圖／翻攝自爆怨公社 分享 facebook 常常會聽到有些人嘲笑陸客水準差，但台灣人真的素質比較好嗎？一名女網友今天（11日）在臉書「爆怨公社」貼出一張照片，地點是太魯閣天祥的超商，只見超商外的垃圾桶都被垃圾給淹沒了，地上更是髒亂不堪，雖然有網友留言表示應該是陸客所為，但更多人認為這其實就是台灣人所造成的。

原PO利用國慶連假到花蓮太魯閣遊玩，原本是想欣賞花蓮的好山好水，沒想到卻看到一幕讓人失望的畫面。從她貼出的照片可看到位在天祥的超商外頭，2個垃圾桶都已被遊客的垃圾給塞滿了，而地上更是滿地塞不進桶內，只好隨地亂丟的垃圾，連旁邊洗手台也被堆積了許多瓶瓶罐罐，這一幕讓原PO看了很傻眼。

照片也引起網友熱議，「疑？這裡是台灣嗎？」、「好像自己帶走垃圾很難」、「垃圾桶滿了怎麼還要繼續丟，垃圾帶下山不難啊」、「國慶奇蹟」、「人潮過多就會這樣。不然通常店員整理的很乾淨」。也有人質疑這應該就是陸客所造成的，「這裡一定是大陸」、「這都是陸客啦」、「我也覺得11成是陸客，台灣人素質不可能這麼低」。

不過絕大多數的網友都認為陸客不來，台灣人造成的機率比較大，「台客機率比較大，比較敏感時機」、「反正現在只要看到不好的全部都推給陸客就好了，人要面對現實是很難的」、「現在已沒大陸遊客來台，沒代罪羔羊可以扛責了」、「一堆人都推給陸客，別再自欺欺人了，去看看很多風景區都我們台灣人自己丟的」、「不意外，沒有陸客，台灣人的素質也沒好到哪」、「每次看到台灣人笑大陸人沒水準時，我都覺得台灣人其實也一個樣」、「還好沒陸客，不然又全部賴給他們」。