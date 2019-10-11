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花蓮餐廳中午超冷清 老闆娘笑笑說「連假常態」

出遊潮塞爆國1南北向 時速不到20公里動彈不得

2019-10-11 12:27聯合報 記者吳姿賢／即時報導

國慶連假第二天，國道塞滿出遊車潮。今天國1南北向都塞，多個路段「紫爆」、「紅爆」，研判車潮要到下午以後才會紓解。國5今清晨也一度出現壅塞，不過上午7時實施高乘載管制後，車潮紓解不少，目前行車還算順暢。

根據高公局資料，國1南向大雅—台中時速16公里，湖口服務區—竹北時速34公里，內壢—中壢轉接、竹北—新竹、豐原—大雅時速也都只有40、50公里。

國1北向更塞，內湖—東湖、圓山—內湖分別只有18公里及19公里，東湖—高架汐止端、汐止系統—汐止時速都低的30公里，基隆—基隆端、汐止—五堵、楠梓—岡山約40、50公里。

國3南向三鶯—鶯歌系統、樹林—三鶯、鶯歌系統—大溪都「紅爆」，時速在20至30公里徘徊。北向一樣塞，南深路—木柵時速約37公里，木柵休息站—木柵、中和—安坑約4、50公里。其餘路段順暢，皆有60公里以上。

高公局預估國5今天將從上午6時塞到深夜10時，上半天南向最塞，下半天換北上車潮。不過目前行車狀況還算順暢，最塞路段為南向南港系統—石碇，但時速也有51公里，其餘無論南向或北向路段，時速都在70至90公里左右。

高公局表示，假期間針對高速公路尖峰時段與路段，高公局已規畫4條長途及7條短途替代道路，提供避開塞車，針對長途部分，建議民眾多利用台9替代國5、台63替代國6、台61替代國1國3，轉換道路更好走，避免塞在車陣中；短途部分，建議高速公路易壅塞地區民眾利用省縣道，不要上國道。

國道湧現出遊潮，圖為昨天塞車情形。記者邱德祥／攝影
國道湧現出遊潮，圖為昨天塞車情形。記者邱德祥／攝影
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汐止車潮國道
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