親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

首次出手就上手／漲一倍賣不賣？存股六大關鍵時刻一次掌握

孩子養胖才有本錢抽高 國健署用實證打破迷思

2019-10-11 14:24中央社 台北11日電

老一輩常認為孩子要養得白白胖胖，才有本錢長高。國健署表示，研究證實肥胖的孩子會比一般孩子提早半年至一年達到生長高峰，但也會提早走下坡，最終身高很可能略遜一籌。

為了避免民眾因肥胖導致慢性病上身，衛生福利部國民健康署和台灣肥胖醫學會、台灣兒科醫學會出版「肥胖100問+」，解答各個年齡層可能遇到的肥胖問題與迷思。

孩子養得白白胖胖，未來才有本錢長高，是許多老一輩根深蒂固的觀念，但在專家眼中卻是大錯特錯。

國健署表示，目前已有研究證實，肥胖的孩子在8歲前身高會比其他孩子長得快，平均每增加1個單位的身體質量指數（BMI），每年會長得比其他孩子高0.25公分，尤其女生比男生更明顯，因此到了小學畢業時，許多胖女孩往往是班上數一數二高的。

然而，這些肥胖的孩子雖然比一般孩童提早半年至一年達到生長高峰，但接著也會提早走下坡。

國健署指出，當孩子進入青春期之後，每多胖1個單位BMI，男生每年會比其他人少長0.88公分、女生少長0.51公分，到了18歲時肥胖孩子的最終身高，甚至比一般孩子稍遜一籌，證實肥胖並不能成為抽高的本錢。

國健署強調，3到6歲期間是培養兒童正確飲食習慣的黃金階段，對於兒童成長的健康影響深遠，建議在兒童、青少年的發育階段，應減少含糖飲料、油炸等高油脂食物、零食、點心等攝取，多吃蔬菜水果、多運動，才是維持健康及發育的重點。

很多家長也好奇，孩子水果吃不夠，是否能以喝果汁補充營養。國健署說，一份240毫升的鮮果汁平均需要2到3份水果才榨得出來，因此一杯果汁下肚，可能在無形中喝下過多糖分和熱量，也少了新鮮水果的膳食纖維，建議以新鮮水果取代果汁。

此外，最新研究也發現，睡眠不足和肥胖有很大的關係。國健署表示，一項針對2.5歲至6歲兒童的睡眠研究發現，每天睡眠少於10小時的兒童，過重、肥胖風險都會增加，主要是睡眠不足會使體內荷爾蒙不平衡、增加進食機會、降低運動意願。

國健署呼籲，睡眠不僅可增加生長激素分泌、幫助孩子長高，孩子精神充足，學習也會更有效率，建議4到12個月嬰兒每天睡眠12至16小時、1到2歲幼兒睡11至14小時、3至5歲睡10至13小時、6至12歲睡9至12小時、13至18歲睡8至10小時。

肥胖國健署睡眠
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

出遊潮塞爆國1南北向 時速不到20公里動彈不得

2019-10-11 12:27

午後臭氧濃度上升 中南部空品恐拉橘色警報

2019-10-11 12:32

國五南向車潮湧現 下午首波北向車潮恐塞到深夜

2019-10-11 12:55

戰火再起？中醫師控衛服部縱放中藥商世襲復辟

2019-10-11 11:53

226款炒飯角逐「台灣炒飯王」寶座 預測名單抽好禮

2019-10-11 14:49

肺癌判活不到一年 藥物接力延長七旬嬤存活期

2019-10-11 14:35

ＢＭＩ超過35就重度肥胖 糖尿病發生率高達10倍

2019-10-11 14:23

注意這4項裝潢 避免花大錢找罪受

2019-10-11 13:39

國5北返車潮 明天迎「地雷日」

2019-10-11 12:41

國慶不缺席 金酒受邀參與花車遊行與晚會超吸睛

2019-10-11 12:29

居家醫療跨海服務 聯醫「一只皮箱」到馬祖

2019-10-11 12:28

國慶適逢連續假期 僑胞回國順便健檢增2至3成

2019-10-11 12:05

被閃太難過！早餐店超狂店休通知 網友笑爆：老闆不缺錢只缺愛

2019-10-11 12:00

不斷更新／強颱哈吉貝襲日本關東 今明航班異動看這

2019-10-11 11:59

長照2.0成效不彰 立院報告提改善建議

2019-10-11 11:54

選舉年再逢中醫藥戰爭 立委：陳時中應出面主導

2019-10-11 11:53

預算中心：長照2.0財務缺乏通盤考量 不利永續經營

2019-10-11 11:53

出國最怕「食物中毒」 旅平險怎麼賠不可不知

2019-10-11 11:47

吃素一定健康？營養師籲營養仍須均衡

2019-10-11 11:41

不斷更新／國道上午五大地雷路段 國5午後將湧北返車流

2019-10-11 11:30

國五塞時速40 蘇花改60 慎防用餐時段宜蘭市區爆人車潮

2019-10-11 11:19

學生族福音！「新北捷運青年租金補貼」最高2400元

2019-10-11 10:59

今下午3時起湧北返車潮 明後天這些路段塞爆

2019-10-11 10:37

彭啟明：明晚到周日凌晨 颱風影響日本關東最嚴重

2019-10-11 10:33

連假第二天 國道一號湖口新竹段順暢

2019-10-11 10:07

日夜溫差大、花東恆春偶有雨 氣象局：這天起變天

2019-10-11 08:58

強颱哈吉貝威脅 日本航空取消班次看這

2019-10-11 08:48

旅歐台灣古典樂手 柏林愛樂廳展現身手

2019-10-11 08:30

連假好天氣 下周一起東北風逐漸增強水氣增

2019-10-11 07:23

出遊好天氣 國道5今南北接力塞

2019-10-11 00:19

馬偕心臟遠距醫療 追蹤偏鄉高血壓

2019-10-11 00:19

國慶寶寶開箱 爸媽、醫師同框

2019-10-11 00:10

健康你我他／按摩梳、走路鞋、色筆 我的初老3寶

2019-10-11 00:03

違法骨材去哪了？衛福部挨批無醫材登錄制

2019-10-11 00:03

輕忽胸悶頭疼 年輕的他走了

2019-10-11 00:03

閱讀慢又常看錯…淺談閱讀型學習障礙

2019-10-11 00:03

國慶連假別壞了遊興 要避開國道中部塞車地雷路段

2019-10-10 23:23

強颱哈吉貝明天襲日 長榮公布航班異動

2019-10-10 22:15

司馬庫斯車禍後 尖石鄉靠消防猛男學自救法

2019-10-10 21:34
看更多

熱門文章

國慶寶寶「開箱文」！ 軍人爸與醫師都參一腳

2019-10-10 17:03

超暖！狗狗搭地鐵熟睡 主人全程伸手做「枕頭」

2019-10-10 20:00

哈吉貝成西北太平洋最強颱 將從日本關西橫掃到關東

2019-10-10 18:28

小孟塔羅：年底要提防什麼人來陷害？

2019-10-11 08:16

不斷更新／國道上午五大地雷路段 國5午後將湧北返車流

2019-10-11 11:30

他花500萬買房給未婚妻 卻被要百萬聘金、宴客錢全出

2019-10-11 10:56

強颱哈吉貝明天襲日 長榮公布航班異動

2019-10-10 22:15

明六大地雷路段曝光 國5南北向接力狂塞16小時

2019-10-10 19:00

輕忽胸悶頭疼 年輕的他走了

2019-10-11 00:03

國慶煙火在屏東！國10壅塞、時速緩慢 警：這樣走較快

2019-10-10 17:42

每日星座運勢／天秤運勢旺稱心如意　有利短線投資

2019-10-11 00:00

她穿絲襪出席高級婚宴 老公嫌棄：阿嬤才穿！

2019-10-11 11:35

漢堡排套餐、招牌套餐上市！鳥丈還有「清酒套餐」可搭

2019-10-11 00:12

不斷更新／強颱哈吉貝襲日本關東 今明航班異動看這

2019-10-11 11:59

【祖孫之間】陳一萍／阿公的愛

2019-10-11 06:00

日本法式吐司快閃中和 首四日買一送一

2019-10-10 14:40

「京都大阪米其林」出爐！這2間名店「連續10年三星」

2019-10-10 18:58

送快煮麵、紅糯香米！勝政、勝勢豬排慶週年 新品上桌

2019-10-10 15:24

連假好天氣 下周一起東北風逐漸增強水氣增

2019-10-11 07:23

出遊好天氣 國道5今南北接力塞

2019-10-11 00:19

高血壓壓垮尖石鄉居民健康 馬偕將偵測利器帶上山

2019-10-10 20:05

【夫妻之間】楊嘉敏／阿嬤的隨身聽

2019-10-11 06:00

司馬庫斯車禍後 尖石鄉靠消防猛男學自救法

2019-10-10 21:34

國慶連假助攻周年慶 新光三越南西店用台南味集客

2019-10-10 17:06

願景／國慶夜 上千人聚日月潭賞《水起．台灣》

2019-10-10 20:42

國5下午繼續塞 部分路段時速2、30公里龜速前進

2019-10-10 15:40

【我愛一個人煮-85】太陽臉／鯧魚米粉和香菇竹筍粥

2019-10-11 06:00

今下午3時起湧北返車潮 明後天這些路段塞爆

2019-10-11 10:37

「國慶鳥」爽約？ 灰面鵟鷹只來零星千餘隻

2019-10-10 23:36

雙十連假助攻 百貨周年慶開戰！

2019-10-11 01:07

大樂透連21摃 明頭獎上看6.8億元

2019-10-10 17:52

獨／人氣文青咖哩「寅樂屋」將熄燈！結束7年歷史

2019-10-11 14:14

出遊潮塞爆國1南北向 時速不到20公里動彈不得

2019-10-11 12:27

強颱哈吉貝威脅 日本航空取消班次看這

2019-10-11 08:48

桃園宏其、秉坤婦幼醫院 31名國慶寶寶誕生

2019-10-10 19:21

國慶不缺席 金酒受邀參與花車遊行與晚會超吸睛

2019-10-11 12:29

滿500送628＋抽機票！涓豆腐、北村豆腐家同慶泡菜節

2019-10-10 17:21

彭啟明：明晚到周日凌晨 颱風影響日本關東最嚴重

2019-10-11 10:33

台14甲、台62線部分路段壅塞 出門前先查路況

2019-10-10 16:03

旅遊最後一哩路 高鐵交通聯票拓14路線首推小琉球

2019-10-10 10:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top