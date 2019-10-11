孩子養胖才有本錢抽高 國健署用實證打破迷思

2019-10-11 14:24 中央社 台北11日電



老一輩常認為孩子要養得白白胖胖，才有本錢長高。國健署表示，研究證實肥胖的孩子會比一般孩子提早半年至一年達到生長高峰，但也會提早走下坡，最終身高很可能略遜一籌。

為了避免民眾因肥胖導致慢性病上身，衛生福利部國民健康署和台灣肥胖醫學會、台灣兒科醫學會出版「肥胖100問+」，解答各個年齡層可能遇到的肥胖問題與迷思。

孩子養得白白胖胖，未來才有本錢長高，是許多老一輩根深蒂固的觀念，但在專家眼中卻是大錯特錯。

國健署表示，目前已有研究證實，肥胖的孩子在8歲前身高會比其他孩子長得快，平均每增加1個單位的身體質量指數（BMI），每年會長得比其他孩子高0.25公分，尤其女生比男生更明顯，因此到了小學畢業時，許多胖女孩往往是班上數一數二高的。

然而，這些肥胖的孩子雖然比一般孩童提早半年至一年達到生長高峰，但接著也會提早走下坡。

國健署指出，當孩子進入青春期之後，每多胖1個單位BMI，男生每年會比其他人少長0.88公分、女生少長0.51公分，到了18歲時肥胖孩子的最終身高，甚至比一般孩子稍遜一籌，證實肥胖並不能成為抽高的本錢。

國健署強調，3到6歲期間是培養兒童正確飲食習慣的黃金階段，對於兒童成長的健康影響深遠，建議在兒童、青少年的發育階段，應減少含糖飲料、油炸等高油脂食物、零食、點心等攝取，多吃蔬菜水果、多運動，才是維持健康及發育的重點。

很多家長也好奇，孩子水果吃不夠，是否能以喝果汁補充營養。國健署說，一份240毫升的鮮果汁平均需要2到3份水果才榨得出來，因此一杯果汁下肚，可能在無形中喝下過多糖分和熱量，也少了新鮮水果的膳食纖維，建議以新鮮水果取代果汁。

此外，最新研究也發現，睡眠不足和肥胖有很大的關係。國健署表示，一項針對2.5歲至6歲兒童的睡眠研究發現，每天睡眠少於10小時的兒童，過重、肥胖風險都會增加，主要是睡眠不足會使體內荷爾蒙不平衡、增加進食機會、降低運動意願。

國健署呼籲，睡眠不僅可增加生長激素分泌、幫助孩子長高，孩子精神充足，學習也會更有效率，建議4到12個月嬰兒每天睡眠12至16小時、1到2歲幼兒睡11至14小時、3至5歲睡10至13小時、6至12歲睡9至12小時、13至18歲睡8至10小時。