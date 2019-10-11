長照2.0成效不彰 立院報告提改善建議

2019-10-11 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 /即時報導



針對現行長照2.0財務規劃及成效不彰問題，立法院預算中心報告建議，應思考長照、預防保健、健保醫療等計畫在財務收支估測上採連動調整的可行性，提升整體資源運用效率。此外，應定期盤點機構式服務資源，落實評鑑作業，督促業者提升服務品質，確保民眾權益。

預算中心表示，根據衛福部等相關部會資料，長照2.0近年來在財務規劃、相關資源佈建、照服人力素質及行政作業流程等層面，仍有部分尚待斟酌及改善之處。

預算中心建議，因國人就長照、預防保健及健保醫療之需求實質上環環相扣，主管機關應思考長照、預防保健、健保醫療等計畫在財務估測上的連動性，從源頭管理角度促進相關資源配置的合理性，並考量全面落實「醫養合一」的照顧模式，積極履行全人健康照護理念，才能提升整體資源的運用效率。

預算中心表示，主管機關應督促各地方政府，即時提供完整機構床位資源資訊供民眾查詢，並定期盤點機構式服務資源，對空間資源適度規劃調整。在對機構評鑑部分，應積極促使養護機構推動「自立支援照顧」的模式，協助長輩維持自身健康，延緩失能，使長照有機會成為「短照」。

預算中心表示，長照服務應結合民政、社政、衛政等相關部門人力、資源，主動在社區中尋找對長照服務有需求的民眾。且應從服務使用者角度出發，檢討長照服務流程，結合相關資源人力，主動進入社區找尋需求者，使更多經濟弱勢者受惠

針對長照人力的培養，預算中心建議，應積極提升專業內涵及形象，強化長照職場性別主流化意識，並協調相關部門強化科技輔具的研發，適時彌補人力缺口。