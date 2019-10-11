預算中心：長照2.0財務缺乏通盤考量 不利永續經營

2019-10-11 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 /即時報導



蔡政府推動的長照2.0政策已上路兩年多，立法院預算中心指出，長照2.0的財務收支規劃較缺乏與其他相關制度的通盤考量，不利於永續經營。報告也引述衛福部資料，預估最快自110年起，長照基金將出現收支不平衡情形。

行政院長蘇貞昌日前表示，長照2.0在資源投入方面，由105年的不到50億元，逐年增加到今年的338億元，明年更達近400億元，較105年成長近8倍。除擴大服務對象、增加服務項目，也加速資源布建。

預算中心「中央部會推動長照十年計畫2.0初步成效之檢討」評估報告指出，根據衛福部截至108年5月底針對長照基金最新財務估測，108年至115年度期間，在支出方面，規模約介於338億元至560億元；收入方面，長照基金法定收入來源包括遺贈稅、菸酒稅、房地合一稅、菸捐、政府預算撥充等，各年均約300餘億元。

衛福部表示，在長照相關支出隨服務人數上升而逐年提高，收入倘未適度增加的情況下，預估最快自110年起，長照基金將出現收支短絀情形，112年起累計餘絀更將從正值轉為負值。

此外，預算中心表示，居家式及社區式長照服務資源的分布存在城鄉差距，社區整體照服體系中的巷弄長照站設置情形也有待改善。

截至107年底，六都縣市，居家服務所設置服務據點平均每家服務人數最多為桃園市431人，台中市147人最少，桃園市台中的2.9倍。六都以外縣市，最多為彰化縣550人，是最低者宜蘭縣121人的4.5倍。離島方面，澎湖縣236人，是最少者連江縣7人的33.7倍。