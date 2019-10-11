選舉年再逢中醫藥戰爭 立委：陳時中應出面主導

2019-10-11 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ／即時報導



為了延續傳統中藥房存續，衛福部8月開放中藥房二代有條件接班，卻引發中醫藥的戰爭。國民黨立委陳宜民則認為，中醫、藥界過去3年半來一直有抗爭跟請命，這部分衛福部長陳時中應出面主導，讓兩邊好好對話，同步讓中醫藥科學化，否則我國中醫、藥發展將遠遠落後中國大陸。

中醫師與中藥房立場對立，陳宜民說，中藥商過去傳統是父傳子，但我國現在中醫藥分流，中藥商與中醫師兩邊一定會角力，目前政府一方面希望協助中醫藥轉型，不要只是父傳子、師徒制，應該要修習課程，但比例上怎麼處理要非常謹慎。

陳宜民認為，中醫師、中藥商過去在蔡英文執政三年半來一直有抗爭跟請命，並未平息，衛福部須有些比較合理作法，陳時中應出面好好處理，主導兩邊有對話，讓中醫藥可以科學化，否則我國中醫藥發展將遠遠落後中國大陸。

對於中醫藥的未來，陳宜民說，中醫藥在台灣醫藥發展，應該是要朝著科學中藥的系統性發展，可是目前法令一直跟不上時代，雖然有中醫系，但是依然有一些傳統中醫藥靠抓藥診脈，運用經驗法則在協助病人，像是診脈跌打損傷等等民俗療法，且平心而論，中南部確實蠻多民眾仰賴這個。