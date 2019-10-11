戰火再起？中醫師控衛服部縱放中藥商世襲復辟

2019-10-11 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ／即時報導



中藥戰爭再起，去年中藥商（中藥房）抗議政府長期不核發中藥行業者執照，終於在今年獲得衛福部二代有條件接班的正面回應，但這引發中藥師與藥師不滿，集結到公共政策網路參與平台，提出「反對衛服部縱放中藥商世襲復辟，非法變合法！要求立即撤回違法解釋令！」迅速獲得5184連署。

事實上，「藥事法」第103條訂出了中藥商的落日條款，1993年變成存續的分水嶺，20多年來，傳統中藥房確實也一路銳減，可中醫師、藥師何時進駐、怎麼進駐老中藥房始終沒有下文，導致傳統藥房面臨傳承危機。

中藥商去年集結到衛福部抗議，目前已有25年未核發中藥行業者執照，且法定只有中醫師或藥師可在修習一定學分，才能在通過考試後，向衛生局申請中藥經營執照，傳統中藥業者卻是「無試可考」，縱使有接班人也不能繼續販賣中藥。

終於，衛福部中醫藥司今年8月頒布解釋令，明訂在同一中藥行有2年以上經營經驗、修習特定中藥課程滿162小時，可申請成為原地址中藥行接班人，但這卻又引發中醫師與藥師不滿，網友戲稱這是有照集團要聯合抵制無照集團。

提案網友Bhaiṣajyaguru則指出，台灣中藥難進步就是因為政府縱放中藥商世襲，至今中藥房市面上仍充斥的偽藥、假藥，錯誤的藥材，反觀有藥師把關的醫院中藥局，使用符合藥典規範的正確基原藥材。用對藥材，才有可預期的療效，這是用藥安全的一環。