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戰火再起？中醫師控衛服部縱放中藥商世襲復辟

2019-10-11 11:53聯合報 記者賴于榛／即時報導

中藥戰爭再起，去年中藥商（中藥房）抗議政府長期不核發中藥行業者執照，終於在今年獲得衛福部二代有條件接班的正面回應，但這引發中藥師與藥師不滿，集結到公共政策網路參與平台，提出「反對衛服部縱放中藥商世襲復辟，非法變合法！要求立即撤回違法解釋令！」迅速獲得5184連署。

事實上，「藥事法」第103條訂出了中藥商的落日條款，1993年變成存續的分水嶺，20多年來，傳統中藥房確實也一路銳減，可中醫師、藥師何時進駐、怎麼進駐老中藥房始終沒有下文，導致傳統藥房面臨傳承危機。

中藥商去年集結到衛福部抗議，目前已有25年未核發中藥行業者執照，且法定只有中醫師或藥師可在修習一定學分，才能在通過考試後，向衛生局申請中藥經營執照，傳統中藥業者卻是「無試可考」，縱使有接班人也不能繼續販賣中藥。

終於，衛福部中醫藥司今年8月頒布解釋令，明訂在同一中藥行有2年以上經營經驗、修習特定中藥課程滿162小時，可申請成為原地址中藥行接班人，但這卻又引發中醫師與藥師不滿，網友戲稱這是有照集團要聯合抵制無照集團。

提案網友Bhaiṣajyaguru則指出，台灣中藥難進步就是因為政府縱放中藥商世襲，至今中藥房市面上仍充斥的偽藥、假藥，錯誤的藥材，反觀有藥師把關的醫院中藥局，使用符合藥典規範的正確基原藥材。用對藥材，才有可預期的療效，這是用藥安全的一環。

網友說，中藥商要開業應依藥事法第28條，聘專任中醫師或修習中藥課程達適當標準之藥師或藥劑生駐店管理；政府不應因人設事，逾越母法授權、違法解釋，只為讓中藥商無照世襲、非法行為就地合法；目前連署已達標，衛福部預計11月17日前發布正式回應。

中藥商全聯會為爭取中藥業的生存權與工作權，日前至衛福部抗議。 本報資料照
中藥商全聯會為爭取中藥業的生存權與工作權，日前至衛福部抗議。 本報資料照
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中醫藥戰爭再起。 圖／shutterstock
中醫藥戰爭再起。 圖／shutterstock
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中藥中醫衛福部
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