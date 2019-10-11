吃素一定健康？ 營養師籲營養仍須均衡

2019-10-11 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北即時報導



吃素的民眾很多，但仍須兼顧均衡才是健康之道。一位近50歲的女性因身體不適求診，她茹素，不吃炸類、辛辣，餐餐多以一碗五穀飯加大量蔬菜如芥藍、高麗菜或筍子來搭配，但她也不吃豆腐、麵腸等豆類食物，但發現常常一受傷就好的慢，如一跌倒就骨折且半年才好；後經檢測發現有非常嚴重的骨質疏鬆症，也發現有嚴重貧血，出現肌肉無力、頭暈並掉髮問題。

晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎表示，熟齡期後的男女均衡飲食攝取相當重要，有些熟齡期民眾開始養生，遵循少油、少鹽、少糖等方式，甚至吃素或飲食減量，但身體卻不若以往健康，可能跟營養攝取太少、肌肉力不夠有關。

趙函穎說，民眾仍多補充蛋白質，且六大營養素都應攝取。如她建議該女三餐補充豆腐、豆乾、毛豆等富有蛋白質的食物，以蒸煮方式減少油質，並減少五穀飯量而改增加地瓜、南瓜、毛豆、菇類的綜合炊飯，補充纖維質、維生素還有植化素來增添營養，並督促每天爬樓梯等。三個月後，該女體脂肪沒有增加，掉髮問題改善，骨質疏鬆密度也轉回正值。