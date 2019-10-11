學生族福音！「新北捷運青年租金補貼」最高2400元

2019-10-11 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 /台北即時報導



青年學子有福了！內政部「單身婚育租金補貼方案」9月底截止申請，收到4049件申請案，民眾迴響熱烈。新北市政府城鄉局再接再厲，全新「新北捷運青年住宅租金補貼」同步開跑，此次納入學生族群試辦，10月21日至11月29日開放申請，符合資格者每戶每月最高享2400元租金補貼，讓租房不再是難事。

「新北捷運青年住宅租金補貼」提供對象為，年滿18歲以上、未滿40歲民眾，在新北市設籍、就學或就業的單身、新婚及育有6歲（含）以下子女，且家庭年收入需低於124萬元，每人每月均收低於51331元，及家庭成員在北北基桃無自用住宅者，每戶每月最高2400元租金補貼，為期一年，限定300名。

新北市政府城鄉局指出，考量學生族群9月開學，以就學條件申請者，若審核通過得溯及申請當年度9月起撥款，且租屋處僅須位於本市行政區，不受捷運行政區限制，便於青年族群申請。