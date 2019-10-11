今下午3時起湧北返車潮 明後天這些路段塞爆

2019-10-11 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



今天是國慶連假第二天，各國道基本上順暢。交通部高速公路局表示，今天下午3時到晚間10時，預估國5湧現北返車潮，建議可多利用明、後天上午時段上路，明天下午則是整個連假最塞的時候。

高公局說，今天上午除了局部小路段，如國1南下楊梅端到湖口和彰化系統周邊、國3鶯歌系統到大溪有出現壅塞，其餘路況都不錯。

不過，高公局說，今天下午3時開始國5將出現北返車潮，預估會到晚上10時，建議從宜蘭北返的民眾可以利用明、後天上午時段上路。

至於明、後天地雷路段，高公局表示上午時段基本上無地雷路段，「下午上路基本上都是地雷也避不開」，走哪都一樣。

根據高公局預測，明天下午國1虎尾到埔鹽系統、南屯到台中系統、新竹系統到湖口；國3關西到三鶯、大山到香山、竹山到中興、霧峰系統到霧峰；國5宜蘭到坪林；國6舊正到霧峰系統較為壅塞，其中以國5最塞。

至於後天下午，國1西螺到埔鹽系統、台中到台中系統、新竹系統到竹北；國3龍潭到三鶯、竹南到西濱、竹山到南投、霧峰系統到霧峰；國5頭城到坪林；國6舊正到霧峰系統較為壅塞，其中同樣以國5路段最塞。

高公局說，周日收假日，0到10時全國道皆暫停收費，用路人可多加利用。

天氣方面，中央氣象局說，國慶連假期間天氣佳，只有花東、恆春半島會出現零星短暫陣雨，南部地區及中部山區則是留意午後雷陣雨。