肥水不落外人田？ 科技部辦女性科研計畫 國研院得標

2019-10-11 10:28 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ／即時報導



一民間單位表示，科技部為鼓勵女性投入科研，執行107年「鼓勵女性從事科學及技術研究專案計畫」並開放競標，最後由自家的國家實驗研究院動物中心得標，質疑是內部人士相護，不讓經費外流。科技部對此表示，該案競標過程符合政府採購法和採購評選委員會組織準則，並邀行政院性別平等會專家擔任評審，並無違法情事。

該民間單位表示，當時的審查委員有五人，二人是外部人士，三人是內部人士。他們也質疑審查委員不了解性別議題；國研院是隸屬科技部的財團法人研究機構，董事長是科技部長陳良基。這樣的競標讓人質疑是科技部要養自家單位，早已內定得標人選。

科技部表示，該計畫依政府採購法第22條第一項第九款規定，採限制性招標。外聘二名、內派三名的評審委員組成，符合採購評選委員會組織準則第四條及第七條規定。

科技部說，該準則規定，機關辦理評選時，應成立五至17人評選委員會，其中外聘、專家學者人數不得少於三分之一。因此在評審組成上，科技部參考行政院性別平等會第二、第三屆委員名單，遴選二名外聘委員，並由科技部一級主管以上人員擔任召集人。

科技部表示，評選過程依投標廠商評選須知的第四點，採行序位法，先由工作小組提出初審意見，評選委員就初審意見、廠商資料、評選項目逐項討論。最後各評選委員就個別廠商各評選項目，分別評分後予以加總，並依加總分數高低轉換為序位。得標廠商的序位名次排第一，平均總評分達70分以上，且標價合理，沒有浪費公帑情形。